Reconocen en el extranjero a alumno del CIAD por su trabajo de investigación

El alumno del Doctorado en Ciencias investiga sustancias naturales que las bacterias no patógenas, puedan producir y que estas maten a las bacterias causantes de enfermedades

La búsqueda de alternativas naturales para el combate de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), le ha valido a Cristóbal González Pérez, estudiante del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), un reconocimiento en el XX Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos.

Con ese propósito, el alumno del Doctorado en Ciencias del Ciad, bajo la dirección del Doctor Miguel Ángel Martínez Téllez, investigador de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal, investiga sustancias naturales que las bacterias no patógenas, presentes en frutas y hortalizas frescas, puedan producir, en este caso aislada de melón “cantaloupe”.

Su proyecto se ha enfocado en las proteínas producidas por bacterias ácido lácticas (bacteriocinas), las cuales pueden detener el crecimiento y matar bacterias causantes de enfermedades.

El joven investigador, quien es químico biólogo clínico egresado de la Universidad de Sonora y maestro en ciencias por el CIAD, aseveró que actualmente las bacteriocinas son ampliamente estudiadas y se han propuesto como alternativa a los antibióticos.

Asimismo, indicó que, hasta el momento, el grupo de trabajo aisló una bacteria conocida científicamente como Pediococcus pentosaceus, que produce al menos una bacteriocina diferente a las ya reportadas, que actúa contra un amplio grupo de bacterias patógenas.

Con su tesis doctoral titulada “Aislamiento y caracterización de una bacteriocina producida por Pediococcus pentosaceus CM175 epífita de hortalizas”, González Pérez espera contribuir a la generación de conocimiento, caracterizando una bacteriocina novedosa.

A futuro, quisiera producir un compuesto que se utilice en la producción agrícola con el fin de reducir o eliminar la contaminación por bacterias patógenas, contribuyendo a la inocuidad y favoreciendo la exportación de estos productos.

Respecto a su participación en el XX Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos, y marco de la XXXV Reunión Nacional de Microbiología, Higiene y Toxicología de los Alimentos, celebrada en Nuevo Vallarta, Nayarit, donde el pasado 2 de noviembre obtuvo el segundo lugar en la categoría Investigación, modalidad Cartel, otorgado por The International Committe on Food Microbiology and Hygiene, describe su experiencia como muy provechosa y se dijo satisfecho de compartir sus hallazgos a la comunidad académica, afín a su campo de estudio.