JLo sabe bien lo que merece

La actriz, bailarina y cantante ha aprendido a conocer su valor y buscar la equidad en su trabajo

Se suponía que era su día libre, así que ya se imaginaba descansando en su enorme piscina de Bel-Air, conviviendo con sus amigos, escuchando música… En cambio, desde muy temprano hasta la puesta del sol, Jennifer Lopez atendió una docena de reuniones de negocios en su casa

Con ella estaban un directivo de un estudio, gente de mercadotecnia, su socio productor de cine y TV, su manager y Alex Rodríguez, su novio. La pareja esperaba tener tiempo para cenar, “pero ya ves cómo están las cosas por aquí”, dijo ella, aunque sin dejo de disculpa.

A primera vista, podría parecer imposible transformar una majestuosa mansión de Bel-Air (con todo y minicascadas -sí, en plural-, chimeneas encendidas en cada habitación y dos conejos que pertenecen a los gemelos de 10 años de la cantante) en una oficina de alto nivel.

Pero cuando Lopez se mudó, hace un par de años, diseñó un espacio como sala de juntas, con todo y mesa de conferencias, la cual está situada al lado del salón en el que la peinan y la maquillan.

Hoy, al final de este día de no descanso, camina sobre sus Louboutin de 12 centímetros de alto, con la postura de una amazona y el firme apretón de manos de un CEO para discutir cómo adecuar su más reciente película, Second Act, a su nueva estrategia empresarial.

Esa actitud de poder es resultado de lo que Lopez, de 49 años, ha descubierto: que J.Lo, la artista, la marca, la de rostro asombrosamente fresco y esculpido cuerpo, es más valiosa de lo que la industria del entretenimiento le ha dado crédito.

“Quiero lo que merezco. Entender mi propio valor, mi valía como persona, me hizo comprenderme de un modo distinto en el plano laboral. Ha sido un largo viaje para mí, estoy muy orgullosa de estar en estos zapatos y decir: ‘Sí, creo que merezco más'”.

Que Lopez mencione tan abiertamente la necesidad de equidad es mérito, en cierto grado, de Rodríguez. El ex beisbolista convertido en comentarista ha invertido por años en un amplio portafolio de bienes raíces. Su relación ha inyectado al ya de por sí boyante negocio de Lopez un nuevo moméntum.

“Él nos amplió la visión sobre cómo hacer negocios no sólo más lucrativos, sino con mayor libertad. Nos dio más control sobre nuestra imagen e ideas, en lugar de cederlas”, apunta ella.

Entre las marcas más poderosas del planeta

Quienquiera que se haya cruzado en el camino de J.Lo, sabe que su determinación es indomable.

“Es maestra en destruir la palabra ‘no’. Nunca he visto nada igual”, apunta Rodríguez.

Y como prueba enumera todas las transiciones que su novia ha tenido: de bailarina a actriz, de actriz a cantante, productora, empresaria. “Es una de las marcas más poderosas del planeta”, dice.

Rodríguez es un hombre de estadísticas, así que tiene los números que respaldan esa afirmación: en las últimas décadas, ha vendido varios miles de millones de dólares en bienes de consumo, con cerca de dos mil millones recaudados tan sólo con la venta de sus perfumes.

“Tiene más de 150 millones de seguidores en redes sociales y 75 por ciento de ellos son millennials. Es capaz de ver más allá y de conectar con las masas en un nivel que nunca he visto en otra persona. Y eso quizá obedezca a que es una gran comunicadora”, opina.

Para Lopez, un punto de inflexión fue en 2011, cuando firmó para participar como jueza del entonces exitosísimo reality American Idol.

Fue la resurrección de su carrera y el vehículo para que el público empezara a olvidar la reputación de diva que se había ganado gracias a su romance con Ben Affleck y las demandas excéntricas en sus contratos.

“La gente comenzó a decir que les caía bien. Las cinco temporadas en el reality fueron los mejores años y me sentí mejor que nunca siendo yo misma”, reconoce.

Poco a poco, llegó una nueva conciencia de su influencia cultural. Primero, gracias a su residencia en Las Vegas, con la que obtuvo un récord de 1.43 millones de dólares en ventas de boletos en una noche; luego, con su mentalidad empresarial energizada; después, al lado de A-Rod.

Su colaboración en el aspecto laboral comenzó con algunas charlas sobre sus respectivas inversiones: en el caso de él, casi todas eran de su propiedad, a diferencia de ella, que trabajaba con acuerdos y licencias que siempre le parecieron desbalanceados.

“¿Cómo es que ayudé a esa gente a hacer miles de millones de dólares y a mí me tocó una pequeñísima fracción? ¿No debería haber tenido más derechos, ya que era mi nombre, mi idea, mi producto?”, cuestiona.

Rodríguez, quien tomó clases de negocios en la Universidad de Columbia, ha aconsejado a su novia reducir y profundizar con sus proyectos; a hacer menos pero tener más. Y ella lo ha aprendido muy bien.

“Yo debo ser socia. Como artistas, no somos desechables”, afirma una J.Lo empoderada. “Sólo me rodeo de gente que entiende que estamos haciendo historia en el mundo de los negocios”.