Está abandonada la Primero Hermosillo

Sin pavimento y con abundante inseguridad es como habitan los vecinos de este asentamiento

Con graves problemas de movilidad, debido a la falta de pavimento en las calles, además de una imparable seguridad, viven los vecinos de la colonia Primero Hermosillo, quienes reclaman a las autoridades municipales atención a sus problemas.

Durante un recorrido efectuado por ese sector del norponiente de la ciudad, los vecinos entrevistados manifestaron su frustración al vivir en un entorno por el que ni siquiera pueden caminar las personas de la tercera edad por el estado deteriorado de las calles que parecen arroyos.

“A mi mamá la movemos en silla de ruedas y no podemos circular por esas calles”, dijo Manuel, señalando la calle que parecer cauce de río debido a la gran cantidad de piedras y arena.

Agregó que en la época de lluvias el problema se vuelve más grave, “porque ni los que ya vivimos aquí, que sabemos donde están las piedras, nos atrevemos a entrar en carro ni caminando porque hay alcantarillas abiertas, en las que podemos caer al estar cubiertas por el agua”.

La mayoría de las calles de la colonia carece de pavimento, y algunas son imposibles de transitar, e incluso en la calle Alejandro García casi con bulevar Solidaridad está una loma de tierra en medio de la calle que dificulta el tránsito de los vehículos.

En otras de las rúas se apreciaron alcantarillas abiertas o a medio cerrar, que son un riesgo para los automovilistas, pero también para los peatones, sobre todo en la noche, cuando no se alcanzan a observar, ya que el alumbrado público es deficiente.

Impera inseguridad

De acuerdo con los vecinos entrevistados, el lugar está plagado de “tiraderos” de droga e incluso durante el recorrido se apreció a varias personas sospechosas y otra que traía una escopeta hechiza quien transitaba por la calle mostrando el artefacto.

“Eso es normal”, dijo una persona entrevistada, quien prefirió guardar el anonimato y señaló que se ve el paso tanto de macheteros como de personas que portan armas de fuego, sin que nadie les llame la atención porque no pasan las patrullas.

“Aquí llamamos a la policía y no nos atienden, solo vienen cuando matan a alguien”, dijo la persona entrevistada.

Los delincuentes llegan a los abarrotes y los asaltan, se van y nadie los atrapa, luego regresan y hacen lo mismo, pero no tenemos quien nos haga caso, lamentó un comerciante, quien señaló que varias veces ha sido víctima de los ladrones, al igual que los entregadores de productos.

Abunda maleza y basura

Durante el recorrido efectuado por Entorno Informativo se apreció que los márgenes de las calles están llenas de maleza y basura, “si no arreglan los bulevares, menos van a venir a limpiar aquí”, dijo don Esteban, quien vive frente a un predio lleno de matorrales.

El sitio ubicado sobre el bulevar Solidaridad, “está a la vista de patrullas y cualquiera puede verlo, y no hay quien venga y limpie, uno ya está viejo y no puede limpiar, por lo que no nos queda otra que aguantamos el zancudero”, expresó.

Proliferan perros callejeros

Los residentes de este populoso sector externaron su preocupación por la gran cantidad de perros callejeros que recorren las calles en búsqueda de comida, muchos de ellos llenos de garrapatas, lo que es un riesgo para las familias que pueden sufrir rickettsia.

Les tenemos que echar agua para que se vayan, dijo una señora, quien justo cuando recorríamos el lugar estaba tirándoles baldes con agua a los animales que al parecer estaban tras una perra en celo.

Refirió que un menor del sector ya murió a consecuencia de la llamada fiebre manchada por lo que pidió a las autoridades municipales que acudan a recoger a los animales sin dueño que abundan en las calles.

El grafiti

Otro de los problemas que tienen los habitantes de este sector es la proliferación de grafiteros que aprovechan cualquier pared para dejar sus “marcas”.

“Mire, parece que andamos en la frontera”, dijo uno de los entrevistados señalando la pared de su vivienda rayada con mensajes ilegibles, quien lamentó que aunque los borren de inmediato regresan a volver a rayar, por lo que optan por dejar los garabatos plasmados que dan la imagen de barrio abandonado.