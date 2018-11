“Trabajar con Guardiola es mejor que tener sexo”: Dani Alves

Trabajar al lado del legendario Pep Guardiola es algo fenomenal, tal y como lo dijo Dani Alves, quien comparó estar bajo las órdenes del catalán con tener sexo.

“Es el mejor entrenador con el que he trabajado, mejor que el sexo. Estaba todo hecho para que yo llegara al Manchester City y no fui por una decisión familiar, yo hablé con Pep y sabía que mi intención era volver a trabajar con él, sabe el aprecio gigantesco que le tengo a él y a su staff y por eso quise volver a trabajar con él mientras surgiera algo más”, comentó el zaguero del PSG.

Sin embargo, el laureado entrenador, que hoy dirige al Manchester City, afirmó que prefiere “el sexo por mucho” durante la conferencia de prensa que ofreció previo a enfrentar al United en el derby de la ciudad.

Por otro lado, Alves reveló que su relación con José Mourinho, antítesis de Guardiola en los banquillos, se fracturó luego de que no se concretara su llegada al Chelsea.

“Y no fui al Chelsea por el club, no por mí. Yo ya lo tenía dado por hecho que iba a trabajar con él, no sé si obtuvo información diferente, que no quería irme o lo que fuera, porque desde entonces nuestra relación no ha sido tan buena, pero no fue mi culpa”, añadió a Sky Sports.

Fuente: SDP noticias