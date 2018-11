¿Será posible viajar en el tiempo? Explican una de las últimas predicciones de Stephen Hawking

El científico británico Steven Hawking abordó en su último libro ‘Brief Answers to the Big Questions’ (‘Respuestas breves a preguntas serias’) la cuestión de la posibilidad del viaje en el tiempo y afirmó que la generación actual no puede descartar dicha opción.

Por su parte, el científico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), Peter Millington, opina que el renombrado astrofísico, fallecido el pasado 14 de marzo, fue “cautelosamente optimista” en ese sentido. En su trabajo, publicado el 9 de noviembre en el portal The Conversation, el experto en física y astronomía estudia la posibilidad del viaje en el tiempo en el futuro. “¿Ahora no podemos construir una máquina del tiempo, pero podríamos [hacerlo]en el futuro?”, pregunta el especialista.

En ese contexto, Millington cita a Albert Einstein, quien estimaba que el tiempo y el espacio no pueden existir uno sin otro, así como determinó que “la velocidad de la luz es la más rápida con la que alguna señal puede viajar”. El astrofísico aborda la pregunta de si la capacidad de viajar con una velocidad más alta que la de la luz nos permitiera realizar el movimiento a través del tiempo. No obstante, el viaje de un humano con esa velocidad necesitaría energía infinita e incluso si se hallara una fuente de ella, el movimiento en el tiempo rompería la ley de la casualidad: un principio fundamental de la ciencia, según el cual “efectos deben siempre venir después de sus causas”.

En ese contexto, Millington formuló una respuesta a la cuestión, planteada al principio de su artículo, y subrayó que “nuestra comprensión actual no puede descartarlo [el viaje en el tiempo], pero la respuesta es probablemente no”.

Fuente: actualidad.rt