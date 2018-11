Inician actividades de Expo Casa Canadevi 2018

Para que las familias sonorenses tengan la oportunidad de informarse sobre las distintas ofertas de viviendas, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, junto a Jaime Félix Gándara, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda en Sonora (Canadevi), inauguró la XVI edición de la Expo Casa Canadevi 2018.

La titular del Ejecutivo en Sonora reconoció que gracias al trabajo coordinado entre la Canadevi y Gobiernos Estatal y Federal, ha sido posible que mil familias puedan acceder a un subsidio por 25 mil pesos para que puedan contar con su primera vivienda.

“Yo me siento muy orgullosa, la verdad de lo que Canadevi ha hecho con el Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal, porque siempre les he dicho que como gobernadora, pero como madre de familia, sé que lo más importante para una familia es tener un hogar seguro, un lugar donde vivir porque para muchos es más que cuatro paredes, es para todos un hogar”, expresó.

Ante Jaime Félix Gándara, presidente de Canadevi en Sonora; Roberto Sánchez Cerezo, delegado de Infonavit, así como desarrolladores de vivienda, la gobernadora Pavlovich destacó que eventos como éste significan apostarle al desarrollo de la familia, al crecimiento y al empuje de aquel que puede tener una mejor vivienda y una mejor calidad de vida.

“Los felicito, me da mucho gusto estar aquí y los invito a que todos participen, a que todos vengan, lo que ofrece nuestra gente de Sonora es de calidad, nuestras residenciales, nuestras ahora verticales, edificios, estamos ya innovando en eso, y no saben el gusto que me da de cómo Hermosillo, cómo Sonora está creciendo al ritmo que estamos creciendo”, aseguró.

Jaime Félix Gándara, presidente de Canadevi, señaló que la edición de este año de la Expo Casa Canadevi es la que más desarrolladores inmobiliarios registra, con la participación de más de 20 participantes.

Agradeció el apoyo que la gobernadora Pavlovich y el Gobierno Federal han hecho posible, brindando el subsidio por 25 mil pesos por casa, para que más sonorenses tengan acceso a una vivienda digna.

“Somos más de 20 desarrolladores que estamos aquí presentes con más de 30 o 40 desarrollos diferentes, desde vivienda usada, interés social, vivienda económica, cabe aclarar que la vivienda tradicional de Infonavit y vivienda económica este año hemos recibido un apoyo muy fuerte de la gobernadora y del Gobierno del Estado, con un subsidio de 25 mil pesos por vivienda”, reiteró.

Luego de inaugurar la Expo Casa Canadevi 2018, que tiene lugar en el parque La Ruina este 10 y 11 de noviembre, la gobernadora Pavlovich, el presidente de la Canadevi y el delegado de Infonavit, recorrieron los distintos stands para constatar la oferta de vivienda en la entidad.