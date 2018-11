Iba trailera a166 kilómetros por hora

Una jueza de control vinculó a proceso a Ana García por el homicidio culposo contra 10 personas y lesiones de una mujer, en peligro de muerte, tras el accidente del miércoles en Santa Fe.

En una audiencia de más de siete horas, con dos recesos, la jueza consideró que había los elementos suficientes para vincular a la conductora del tráiler de la marca EASO.

A su vez, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a petición del Ministerio Público y los asesores jurídicos de las víctimas, y le fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Durante la audiencia inicial, García se reservó su derecho a declarar y estuvo asesorada por tres defensores privados, que proporcionó el seguro del vehículo.

De acuerdo con las investigaciones presentadas por un agente del Ministerio Publicó, la mujer circulaba a 166 kilómetros por hora sobre la Autopista México-Toluca, donde el límite de velocidad es de 80.

A la altura del kilómetro 14+500 embistió a alrededor de 11 vehículos.

Tras el accidente, fallecieron 10 personas, nueve hombres y una mujer, y se lesionaron otras 17 personas, cinco de las cuales permanecen hospitalizadas.

Según los primeros peritajes presentados, la mujer tuvo una omisión de cuidado y no vio a los automovilistas varados por el tránsito vehicular.

Antes de impactarlos, no tocó el claxón ni hizo cambios de luces que indicaran que tenía algún problema de frenado, según testimonios.

Los asesores indicaron que, hasta el momento, no han tenido acercamiento con la empresa.