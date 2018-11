Ganan concurso de belleza en tercer intento

Dicen que todo llega en su momento y esto ha sucedido para la regia Claudia Lozano, quien después de dos intentos ahora es ganadora de Mexicana Universal Nuevo León 2018.

La modelo de 25 años, de 1.80 metros de estatura, alcanzó el sueño de tener la corona de belleza, anhelo que no pudo conquistar en dos ocasiones anteriores cuando fue aspirante a Nuestra Belleza Nuevo León 2013 y 2014.

La vecina de la colonia San Jerónimo, quien estudió Diseño de Modas y actualmente cursa la carrera de Negocios Internacionales, abandonó el concurso en la primera ocasión por cuestiones de salud.

En el 2013 se sometió a un tratamiento debido a una fuerte reacción alérgica y le suministraron cortisona y subió de peso, así que decidió abandonar la competencia.

En el 2014 lo volvió a intentar y no fue aceptada en el grupo final de participantes.

“Ésta es su tercera ocasión que participa en el certamen rumbo a Miss Universo”, informó Óscar Pérez, director estatal de Mexicana Universal.

Claudia fue coronada por la reina saliente Andrea Merodio, Mexicana Universal Nuevo León 2017. Al evento asistió Lupita Jones, directora del certamen nacional.

“Quiero ser Mexicana Universal porque pienso que es la plataforma perfecta para impulsar mi conocimiento y mi talento”, explicó la ganadora en un video, “soy una persona creativa, apasionada y curiosa. Me gusta mucho ir a lugares nuevos”.

Para la selección de las concursantes en esta ocasión se hicieron dos castings; uno el 8 y el otro el 15 de octubre.

Claudia fue elegida por los organizadores del certamen a nivel estatal.

Será en el 2019 cuando participe en el concurso nacional.

“Le veo muchos atributos físicos. Honestamente, creo que tiene cualidades físicas interesantes, tiene un look que puede gustar a nivel internacional, un estilo, y sí, hay varias áreas de oportunidad que tenemos que trabajar con ella”, informó el director del certamen estatal.