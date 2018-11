Presenta Maite Perroni nuevo video

La cantante mexicana sostiene que el material musical es pegajoso y quedó muy “hot”

La sensualidad se da de ma­nera natural y no es que se ande por el mundo pensan­do en cómo conquistar con la mirada, la sonrisa o los con­toneos, al menos así lo cree la cantante Maite Perroni, quien aseguró que su video del tema “Bum bum dale dale”, que ayer se estrenó quedó muy “hot”, no porque se propusiera ex­plotar su atractivo físico, sino porque así fluyó.

“Es muy pegajoso, el video tiene mucho color y baile, no quisimos que fuera delibera­damente sensual, pero estoy convencida que la sensuali­dad está o no, la tienes o no, hay momentos en que todos potencializamos esa parte y cuando se hace de forma natural es más bonito y en este caso quedó rico y hot”, comentó.

En este tema, la también actriz participa en la compo­sición, junto con el cantante urbano de origen colombiano Reykon y con los producto­res brasileños Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos, Ruxel y Pablo Bispo.

“La canción la hicimos en partes. Cuando estaba de gira por Brasil, me enseña­ron tres bases y fue ésta la que me gustó. Lo único que exis­tía de la letra era lo que me decía Pablo: ‘bum bum, dale dale’ y me contó que en Brasil hay una pimienta que se lla­ma Malageta y que es la más picante y me pidió que hiciera algo pensando en este condi­mento, pero como coqueta y así nació. Al final es esta parte de coquetería y seducción de decir: ‘pues venga’”, señaló.

Como en los temas anteriores, “Loca” y “Como yo te quiero”, Perroni sigue por la línea de lo urbano, aseguran­do que para ella es primordial continuar con esta tendencia sin perder de vista su esencia.

“Ahora la música urbana es el nuevo pop, mi historia comenzó en la onda popera, después como solista empie­zo con la bachata y vallenato y poco a poco fui emigrando a lo que se está dando en la indus­tria, porque no puedes ir en contra de ella.

“Al final es muy clara la línea que estoy siguiendo y cómo me comunico con mis fans, pero sí es importante sumar esos sonidos y tendencias que es parte de lo que está suce­diendo. De igual forma fue primordial hacer colabora­ciones con artistas que me han permitido ese toque que le da la veracidad de lo urba­no con la aceptación de inte­grarme a su mundo”, explicó.

Sin embargo, tiene muy claro que, aunque en estos momentos esté inmersa en este género y se siente cómo­da, no es su realidad.

“Hay personalidades para todo, muchas de las muje­res que hacen urbano son de imagen arrolladora, yo no es­toy tratando de ser otra Maite, simple­mente me sumo a esta corriente con mi propia músi­ca”, expresó.

Por lo pronto, y aunque hoy estrena este tema, ya tiene en puerta un nuevo material que es un rap. “Desde aho­ra ya estoy trabajando en el nuevo tema, el video lo filma­mos en Roma con un rapero italiano que se llama Mr. Rain, quedó increíble, hay mucho trabajo”, adelantó.

La exRBD acla­ró que esta agrupación de la cual surgió no tendrá reen­cuentro como se ha rumo­rado. “Lo veo difícil, nunca nos hemos puesto de acuer­do para hacerlo…y ya cada quien está en otra etapa. No obstante, si el día de maña­na los seis coincidiéramos, no me lo perdería, pero si no somos los seis, no estaría”, concluyó.