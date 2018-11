Liberan a otro agente ligado a fuga de “El Chapo”

Un juez federal concedió la libertad provisional a Emmanuel Galicia Conchillos, uno de los 12 agentes de la Policía Federal que fueron encarcelados por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del Penal del Altiplano, el 11 de julio de 2015, informaron fuentes de la corporación.

Óscar García Vega, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, concedió al policía modificar la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad, mediante el pago de una fianza y la obligación de presentarse cada 15 días a la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares en Almoloya de Juárez.

Con esta determinación, Galicia abandonó el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, y ahora continuará en libertad su proceso por el delito de evasión de un reo acusado de delitos contra la salud.

“Como en los anteriores casos, se va a verificar si es necesario actualizar los exámenes de control de confianza del elemento liberado, se realizará una valoración del caso y de no tener ningún inconveniente, como se espera, podría reincorporarse a sus funciones”, indicó la Policía Federal.

En twitter, el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, escribió un mensaje para dar a conocer la noticia.

“Uno más de nuestros compañeros presos por la fuga de Joaquín Guzmán Loera obtuvo su libertad al serle concedido el cambio de medida cautelar. Insistimos en la inocencia de todos ellos y pedimos con respeto a @PGR_mx y @CJF_Mx sensibilidad y sentido de justicia en estudio del caso”, manifestó.

Por la fuga de “El Chapo”, la PGR acusó a 12 agentes de la Policía Federal bajo la presunción de que no activaron a tiempo el código rojo del penal y así tratar de evitar la evasión, aunque la defensa de los acusados ha manifestado que no tenían facultades para ello.

Con la libertad de Galicia, suman tres los federales que abandonan la cárcel por este caso, aunque sea de manera provisional.

Reyes Amir Mota Carrillo obtuvo su libertad el 23 de agosto de 2017, tras dos años de estar preso en el Penal Federal de Nayarit y el 3 de marzo pasado también abandonó la prisión Miguel Ángel Flores Mirafuentes. Ambos fueron reinstalados en sus puestos en la Policía Federal.