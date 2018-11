Kyrgios va al psicólogo para mejorar actitud

El australiano Nick Kyrgios ha estado rodeado de polémica dentro y fuera de la pista, por lo que decidió atenderse con psicólogos para mejorar su actitud y fuerza mental.

“Veo a algunos psicólogos para intentar controlar mi salud mental y estoy seguro de que estaré bien el próximo año. He tardado probablemente demasiado en hacerlo, pero ya está, me he puesto a ello. Me siento más libre para hablar de ello y tengo la sensación de que no tengo nada que esconder”, indicó para el diario Canberra Times.

El tenista admitió que ha tenido que luchar con problemas en la pista y fuera de ella.

Kyrgios ya no pudo seguir en la temporada 2018 por una lesión en el codo y anunció que hará cambios en su calendario.

“Estoy trabajando con mi cuerpo técnico para encontrar el buen equilibrio en mi calendario, lo que creo que no conseguí hacer en los dos últimos años”,señaló.