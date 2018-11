Galaxy J4 Core, el segundo Android Go de Samsung

La fabricante de tecnología surcoreana Samsung presentó este viernes su segundo teléfono que es parte del programa Android Go, el Galaxy J4 Core, con algunas mejoras respecto al Galaxy J2 Core presentado en agosto pasado.

El J4 Core cuenta con una pantalla de 6 pulgadas y resolución HD+ (1480 x 720), así como un procesador de cuatro núcleos a 1,4 GHz,1Gb de RAM, almacenamiento de 16 GB, cámara principal de 8 megapíxeles, cámara frontal de 5 megapíxeles y batería de 3,300 mAh.

Android Go es una versión del sistema operativo especialmente diseñado para teléfonos inteligente con una RAM de 1Gb o menos, integrando además aplicaciones que administran mejor los recursos de equipos de gama baja.

El precio y disponibilidad del Galaxy J4 Core aún no han sido anunciados, pero se sabe que funcionará con la versión Android Go 8.1 Oreo y no la de Android 9 Pie, como se esperaría para un dispositivo nuevo.

Fuente: SDP noticias