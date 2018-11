El domingo será la elección del PAN para nombrar a sus dirigentes, nacional y estatal

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, ya instaló las casillas para que la militancia vote por los candidatos, nacional y estatal, que buscan dirigir al blanquiazul. En Sonora los aspirantes son Ernesto Munro Palacio, de Puerto Peñasco, y Jesús Ramón Díaz, de Hermosillo, que han recorrido los 72 municipios de la entidad en varias ocasiones. Tanto Munro, como Díaz, se siente muy seguros de ganar la elección, pero los panistas serán los que digan la última palabra.

El padrón estatal de militantes es de 10 mil 500, que son los que tendrán derecho de emitir su voto libremente y sin “línea” aseguraron los dos candidatos, que están muy conscientes de que el blanquiazul no se encuentra en su mejor momento, después de las elecciones del pasado 01 de julio, en donde pasó a ser la tercera fuerza política de Sonora. Esta no será una elección de “buenos y malos”, dice Jesús Ramón, sino un acto democrático entre panistas.

Habrá 48 centros de votación en todo el estado, siendo los municipios de más militantes Huatabampo, Hermosillo. Cajeme, San Luis Ríos Colorado, Puerto peñasco, Nogales y Agua Prieta. Después de la elección a la dirigencia estatal panista, el siguiente paso será prepararse con tiempos para de una vez ir buscando a los próximos candidatos a las presidencias municipales y, por supuesto, el candidato a gobernador. Se mencionan a Toño Astiazarán y Enrique Reyna.

Célida López Cárdenas inició reuniones en los barrios y colonias de Hermosillo

Qué bueno que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, está conociendo el municipio y su problemática, cosa que no hizo en su etapa de candidata, pero nunca es tarde. La munícipe está organizando reuniones con vecinos de los barrios y colonias, en donde la ciudadanía le plantea sus problemas y necesidades. De esta manera, Célida conoce a la gente de Hermosillo y esta a su presidenta municipal. Es que llegó la hora de que la alcaldesa “agarre el toro por los cuernos”.

Hermosillo es un municipio que recauda muchos millones de pesos, pero también tienen muchos problemas por resolver, y no es que la anterior administración municipal se los haya heredado, es la problemática normal de una capital pujante en vías de desarrollo. El municipio ya no depende de sus recursos básico que provenían de la agricultura y la ganadería. Ahora cuenta con un industria y comercio en pleno desarrollo y esto no se puede parar con puros lamentos.

La nueva presidente municipal puede llegar a trascender, todo dependerá de ella, que no se deje influencias por mentes retorcidas provenientes de los partidos de izquierda. Célida es una mujer inteligente salida a la luz pública como política en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que sus principios de doctrina no tienen nada que ver con Morena, PES y PT. Ella más bien tiene una mentalidad más abierta como militante de la derecha. Sí, es opositora al PRI, no hay duda.

López Cárdenas le llegó una buena oportunidad para trascender como presidente municipal de una ciudad capital como no hay muchas en el país, por lo que tiene que aprovechar todo para bien de los hermosillenses…La gente de Hermosillo es buena y muy noble y no creo que vaya a tener problemas para salir adelante con la participación de todos, desde los empresarios hasta las amas de casa. Nada más que no le falle a los hermosillenses, porque hasta ahí le “llegará el corrido”.

Que no siga la política del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se echarle la culpa a todo mundo, porque tres años son muy pocos para convencer a los ciudadanos. Si trabaja bien y se echa al pueblo “a la bolsa”, hasta se podría reelegir dentro de tres años, y si no, podría salir antes de terminar su trienio, inventándole una candidatura plurinominal para que salga antes de tiempo…De eso y más son capaces los partidos políticos. Ya le pasó al “Maloro” Acosta.

Prioritario inculcar valores en nuestras niñas y niños: Gobernadora Pavlovich

Cuando desde temprana edad se inculcan los valores del respeto, el trabajo en equipo, y el luchar por el bienestar de la comunidad, se forman ciudadanos de bien para el futuro, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al recibir el reconocimiento nacional Scout “Carita Sonriente de Plata”.

En la explanada exterior del Centro Cultural Musas, las patrullas Pantera y Cobra montaron una guardia, y a la llegada de la gobernadora Pavlovich alzaron el bordón para guiar su camino al recinto, esto como una muestra de agradecimiento por su trabajo en pro de las niñas, niños y jóvenes de Sonora.

La titular del Ejecutivo en Sonora destacó la labor de la comunidad Scout en el estado, y su relevancia en inculcar a los miembros de cada tropa la importancia del trabajo colectivo.

“Cuando prevenimos y hacemos un trabajo de fondo con las familias y desde niños fomentamos que tengan valores, que tengan actividades, que tengan capacidades, que tengan disciplina, logramos sin duda una mejor sociedad, así que cuenten conmigo, cuenten con todo mi esfuerzo que yo pueda hacer para seguir contribuyendo para que esta hermandad, esta fraternidad crezca en Sonora”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich recibió este distintivo por promover la aplicación de políticas públicas destacadas a favor de niñas, niños y jóvenes sonorenses, para la preservación de sus derechos, educación, deporte e inclusión social.

Pedro Díaz Maya, jefe Scout Nacional, reconoció el impulso que el Gobierno del Estado da a este tipo de movimientos, que contribuyen al sano desarrollo de niñas, niños y jóvenes sonorenses y sobre todo de los 850 jóvenes que integran la agrupación Scout en Sonora.

“Para el movimiento Scout es sumamente importante que las autoridades sepan que cuentan con un movimiento juvenil, el cual es un impulso, para que el estado trabaje y que desarrolle en la juventud ese espíritu de servicio, todos los jovencitos que están aquí, todos los jefes trabajan cada ocho días y al día a día para ser un poquito mejor”, señaló.

La gobernadora Pavlovich recibió además de manera simbólica una pañoleta de hermandad, con la cual los Scouts la nombraron miembro honorario de su agrupación, además, integrantes de distintas tropas le entregaron sus distintivos como un agradecimiento a su labor.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

