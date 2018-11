Celebra aniversario 30 del CREE

En 30 años de creación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se ha cambiado la vida de más de cuatro millones de personas, al recibir su rehabilitación, demostrando que se puede salir adelante, expresó Karina Zárate Félix, directora general del DIF Sonora.

Acompañada de Margarita Ibarra, presidenta del DIF Sonora; Gloria Flores de Félix, ex primera dama y fundadora del CREE y de Mónica Becerril Coppel, directora del CREE, reiteró que los más de 4 millones de beneficiados han recibido el tratamiento físico con profesionalismo y amor de quienes trabajan en la Institución y que hicieron y hacen posible mejorar su calidad de vida.

“A la mejor hablar de números se oye muy frío, pero imagínense, cuatro millones de historias como las de Liliana, que las hacen posible los doctores, los asistentes, directoras como Mónica y todas las que los han o la han antecedido, todas esta personas que al final del camino trabajan con el corazón; el saber ese resultado creo que a todos nos llena de satisfacción”, expresó.

Zárate Félix agradeció la iniciativa de Gloria Flores de Félix Valdez y su equipo de trabajo, quienes de manera acertada, hace 30 años impulsaron este proyecto tan sensible y tan bondadoso para las familias sonorenses.

Después de 30 años, enfatizó, el CREE ha sido y continuará siendo una esperanza para las personas con discapacidad porque cada día se trabaja para hacer la diferencia en el desarrollo de quienes diariamente acuden a recibir un servicio.

A nombre de los miles de beneficiados de la Institución, Liliana Márquez Silva dio su testimonio, asegurando que después de un derrame cerebral que sufrió en 2016, gracias a todo el personal del CREE ha logrado recuperar la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo, siempre con la atención de sus terapistas y médicos que la han hecho salir adelante.

“Inicié en el CREE el 29 de mayo del 2016, no pude haber llegado a mejor lugar; he pasado por las diferentes áreas del CREE ahí, estoy muy agradecida con todos, de verdad, no tengo palabras, hice muchos amigos, gracias a Dios, es una gran familia, no cabe duda que llegas al lugar indicado ahí”, aseguró.

Margarita Ibarra , presidenta del DIF Sonora, manifestó que hablar del 30 aniversario del CREE, representa vidas cambiadas, experiencias ganadas y de historias que no hacen más que impulsarlos a seguir adelante, avanzando rumbo a la inclusión.

En el evento se entregó reconocimiento a Cecilia Domínguez Acuña y Oscar Guerrero Quiroz, empleados fundadores del CREE, así como a las Unidades Básicas de Rehabilitación de Benjamín Hill, Moctezuma, Sahuaripa y Nacori Chico por cumplir con el cien por ciento de asistencia de su capacitación anual 2018.