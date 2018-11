Afirman que Juan Gabriel está vivo

Además afirman que los pleitos entre hijos por la herencia van a continuar porque el cantautor posee el testamento y no existe el acta de defunción que avale su fallecimiento.

Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel, declaró que “El Divo de Juárez” está vivo y que reaparecerá en diciembre.

“Él simuló su muerte. Escondido no está porque él no ha matado, ni es narcotraficante”, declaró Muñoz en una entrevista para el programa Intrusos.

“El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que en el mes que entra, pasando el día 15, va a aparecer públicamente. ¿Por qué? Pues ya va a salir, ya está aburrido de cómo está”, dijo.

El ex manager también mencionó que la situación que supuestamente vive Juanga es muy complicada y que no se la desea a nadie, ya que ha tenido complicaciones por diabetes.

Muñoz agregó que los pleitos entre hijos por la herencia van a continuar porque el cantautor posee el testamento; y que, además, no han podido cobrar las regalías de la música de