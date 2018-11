Regresa Derbez a la TV

En su cuenta de twitter, el comediante anunció que encabezará la serie “LOL Last One Laughing”

Tras seis años de no trabajar en televisión, Eugenio Derbez regresará a la pantalla chica, pero no de señal abierta, sino streaming, de la mano de Amazon Prime Video.

“Quiero platicarles que después de más de 6 años de ausencia regreso a la televisión… pero no como me han visto siempre”, dice el actor en uno de los videos que publicó para anunciar el proyecto.

La emisión, de seis episodios, estará disponible en más de 200 países, y en ella 10 comediantes mexicanos competirán por un premio de un millón de pesos, informó Amazon en un comunicado de prensa.

Derbez fungirá como productor del programa, junto con 3Pas Studios, y Endemol Shine Boomdog.

El proyecto será estrenado por Amazon Prime Video el próximo 14 de diciembre.

“LOL Last One Laughing” es una adaptación de Hitoshi Matsumoto Presents Documental, que tiene dos exitosas temporadas en Amazon.