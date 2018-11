Óscar Jaenada no desea volver a encarnar a Cantinflas

Óscar Jaenada, quien interpreta a Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes en la película Cantinflas se rehusa a volver interpretar al personaje, esta vez en la serie televisiva que prepara el productor Juan Osorio.

Lo anterior lo hizo saber el actor español durante su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix donde dijo no tener conocimiento del nuevo proyecto, “pero los trabajos…A mi no me gusta, los trabajos necesitan mucha dedicación, es muy intenso, una vez que se va, se va”.

Y sin más y cuando un reportero le preguntó sobre retomar el personaje, sin rodeos contestó: “no, ya no”.

Fuente: SDP noticias