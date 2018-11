Netflix prepara un anime de Pacific Rim

Desde que salió la película original, mucho se ha dicho de la influencia “anime” que tiene Pacific Rim, desde la estética de los Jaeger y Kaiju, hasta varios conceptos de la historia. Probablemente debido a esto es que ya se planea una animación de este estilo dedicada a la obra nacida de la mente de Guillermo del Toro.

Netflix dio a conocer su intención de desarrollar un anime de Titanes del Pacífico. Sería un show que nos mostraría a dos hermanos (hermana y hermano), quienes se encuentran en medio del conflicto entre Jaegers y Kaijus; por diversas razones se ven obligados a manejar uno de los robots gigantes, al mismo tiempo que buscan a sus padres en medio de la zona de devastación.

No se dieron detalles de la fecha de estreno o staff; sólo que formará parte de una serie de proyectos de animación japonesa que la empresa prepara para el futuro, el cual también incluye un anime de Altered Carbon y los programas: Cagaster of an Insect Cage, Yasuke y Trese.

Fuente: SDP noticias