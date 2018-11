Analizo la posibilidad de crear nuevo partido: Felipe Calderón

Felipe Calderón tiene en mente la creación de un partido político; el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece, no ha sido oposición, dice.

“Estoy en esa reflexión. Estoy convencido que dado que la ley electoral solo abre una oportunidad cada seis años para construir un partido político, hay que construir un partido político en 2019”, expuso.

Y es que dijo que hay muchos ciudadanos que no tienen espacio, por lo que se necesita una organización que respete libertades y derechos, con parámetros éticos; qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale en la política.

“Si me lo preguntas a mí. Hoy Felipe Calderón, creo que eso es lo que hay que hacer. No lo he terminado de decidir, estoy en un proceso de reflexión muy importante”, dijo a Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

El michoacano sostuvo que de las elecciones para presidente nacional del PAN depende que se decida crear o participar en la creación de un nuevo partido político. “Si no gana Manuel Gómez Morín la presidencia, mi decisión sería crear un nuevo partido”, aseveró.

Afirmó que el 1 de diciembre dará comienzo la cuarta transformación con el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la cual, considera, será una cuarta transformación pero del PRI .

Insistió que la creación de un nuevo partido político es para “transformar a México desde la sociedad”, y porque no ve posibilidades de que desde su partido, el PAN, esto pueda ocurrir.

Calderón reprochó que el PAN “está controlado por una camarilla que ha destrozado su vida democrática, al grado que es imposibles hacer un cambio desde adentro; está arreglado antidemocráticamente”.

Fuente: SDP noticias