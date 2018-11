Tengo quistes en los ovarios, ¿puedo quedar embarazada?

Se me diagnóstico síndrome de ovario poliquístico a los 14 años, y aunque no me inquietó más allá del tema de menstruaciones irregulares, exceso de vello y acné. Hoy, a mis 33 años, comprendo que los quistes en mis ovarios podrían dificultar que quede embarazada, pero, ¿significa que soy estéril?

Para empezar, “el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que se caracteriza por niveles elevados de hormonas (andrógenos), y que si no es tratado puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas”, describe Mayo Clinic.

¿Puedo quedar embarazada?

Para empezar, tener quistes en los ovarios sí afecta la fertilidad, pero no por ello es imposible concebir.

La irregularidad en los ciclos hace difícil determinar el periodo de mayor fertilidad.

Las alteraciones hormonales alteran la maduración de los óvulos.

El sobrepeso (frecuente en esta enfermedad) incrementa las posibilidades de aborto.

Cómo quedar embarazada con síndrome de ovario poliquístico…

De acuerdo a In Vitro Fertilisation Barcelona existen dos formas de ayudar a una mujer con ovario poliquístico a quedar embarazada.

Reducir peso. Dieta balanceada, actividad física y, en algunos casos, el usos de fármacos hipoglucemiantes como la metformina, pueden regular el ciclo menstrual y una gestión espontánea.

Estimulación ovárica. Aquí se usan medicamentos como el citrato de clomifeno o las gonadotrofinas subcutáneas, claro, con un control ecográfico para evitar el riesgo de embarazos múltiple.

Si todavía no quieres tener hijos, ¡cuídate! Ya que el tener quistes en los ovarios no es garantía de que no puedas tener un embarazo no deseado.

