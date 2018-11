¿“Apagarán” concesión de alumbrado?

Le sacan a las cuentas claras diputados

Siguen asaltando los camiones urbanos

Continúan en el ostracismo los panistas

¿“Apagarán” concesión de alumbrado?…Con la que todo hace indicar que finalmente no se terminará de ver “la luz”, es con la concesión del alumbrado público que en el pasado trienio le aprobaran a la empresa Construlita, debido a que las actuales autoridades municipales ya analizan el de a cómo cancelarla, según lo adelantado por la directora de esa área, Soraida Mesinas. De ese tamaño.

Eso como consecuencia de que según esto no les salen las cuentas, porque en base a las evaluaciones que han hecho, manejan que la recaudación que captan por concepto del impuesto por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), no les alcanza para poder pagarla, de ahí que ahora estén saliendo con que la misma dependencia puede darle el mantenimiento de esas luminarias de tipo LED, como se hacía antes.

Y tan en serio va esa propuesta de los morenistas, para terminar con ese contrato que hicieran con esa compañía privada, que la aparentemente no muy experta de Mesinas destapara que ya revisan legalmente los pros y contras que conllevaría esa suspensión, a sabiendas que tendrían que pagar un multón, que consideran que aún así es preferible, en lugar de apoquinar lo que se había pactado. De ese vuelo.

Porque partiendo de las condiciones en las que hicieran ese trato, estilan que bajita la mano son $14 millones de pesos mensuales los que les estarían cobrando los de esa concesionaria eléctrica, pero como hasta hoy no han terminado con las instalaciones en ningún sector, es por lo que no les han hecho ningún pago y por el contrario ya la están dando forma a un plan para dejarlos sin esa concesionada. ¡Ups!

No obstante y que habría que ver las implicaciones, por no ser tan fácil el deshacer un acuerdo de esos, dizque porque financieramente no pueden hacerle frente, porque en un descuido y podría “salirles más caro el caldo que las albóndigas”, con todo y que digan que es más barato que los trabajadores de Alumbrado Público lo hagan, además de que los de Construlita no atienden ni los reportes. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le sacan a las cuentas claras diputados…Los que una vez más se está demostrando que son de los que dan el consejo y se quedan sin el, son los diputados del “Congrueso” del Estado, al trascender que ya el próximo miércoles vence el plazo para que junto con sus asistentes presenten su declaración patrimonial o de intereses y fiscal, mejor conocida como la “3 de 3”, y no lo han hecho. ¡Qué tal!

Ya que a partir de lo estipulado por la Ley de Responsabilidades, en su artículo 34 contempla que los que sean servidores públicos por primera vez, luego de asumir el cargo tienen 60 días naturales para cumplir con esa disposición de declarar el cómo están entrando, en lo referente a su situación de bienes y demás, para que quede asentado con cuánto cuentan al ingresar y con que saldrán. Así la auditada.

Pues según lo reportado por la Contraloría de ese Poder Legislativo, a pesar de que 30 legisladores ya fueron dados de alta en el portal Declaranet, que es la plataforma en la que se presenta esa declarada que es por Ley, lo que es la mayoría todavía no cumplía con esa disposición, salvo los tribunos Rogelio Díaz y Fermín Trujillo, por el primero haber sido ex secretario de la Sedesol y el segundo estar repitiendo.

No en balde es que esa normatividad precisa, que si dichos congresistas no cumplen en tiempo forma con ese ordenamiento, a la hora de registrar ese tipo de información, deberán ser investigados para determinar si incurrieron en el incumplimiento de sus obligaciones administrativas, ante lo que deducen que o lo están dejando para lo último o tal vez hay quienes en el ínter podrían estar queriendo esconder algo.

Aún y cuando cualquiera que sea el caso, pero lo que es una cruda realidad, es que independiente de sus siglas o colores partidistas, se saca por conclusión que todos se resisten a presentar cuentas claras, si se parte de que con todo y que hoy en día en esa Cámara de Diputados son mayoría los levantadedos de Morena, PT y PES, pero ni así se están viendo muy claros y como de rayo, como se esperaría. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen asaltando los camiones urbanos…A los que vaya que nomás no les han podido poner freno, es a los atracos sobre la marcha de los que han seguido haciendo blanco a los camiones urbanos, como ahora lo denotara el perpetrado contra una unidad de la Línea 12, en hechos ocurridos en la colonia Los Jardines, cuando un ladrón empistolado se hizo pasar por pasajero para robarlo. ¡Vóitelas!

Al ser un robo que tuviera lugar casi en la intersección de las calles Sostenes Rocha y López del Castillo, de acuerdo a la declaración del chofer afectado, de nombre Lázaro, quien narró que después de subir al supuesto usuario, metros adelante lo amagó con un arma de fuego para que le entregara el dinero de la alcancía, por lo que después de obtenerlo le pidió la parada para darse a la fuga corriendo.

Así que es un enésimo asalto que pone en evidencia que simplemente no han dado resultado las estrategias preventivas que han implementado, como el del programa llamado “Policía Abordo”, que viene de la anterior administración municipal, porque lo que es en la actual, encabezada por el Jefe de jefes de la “Polichota” hermosillense, Luis Alberto Campa, no se le ha visto nada claro al respecto.

Es por eso que dichos operadores continúen circulando “a la buena de Dios” o sin ninguna protección y pues ahí están los resultados, por como cualquier solitario hampón se les sube y los amenaza para bajarles la “lana” con esa facilidad, pero de preferencia en horas de la noche o antes de que terminen su horario de recorrido, por a todas luces no haber una adecuada vigilancia policial. Esa es la realidad.

Pero eso y más puede esperarse, al aflorar que ni los propios agentes están seguros, al saberse que a un polizonte asignado al Centro de Control y Confianza (C3), que opera sobre la calle Galeana, entre Paseo Río Sonora y Francisco Serna, le abrieron el auto mientras laboraba para “volarle” una computadora portátil, un teléfono celular, una fornitura, dos cargadores para pistola y unas esposas. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Continúan en el ostracismo los panistas…Quienes persisten sin salir del ostracismo político o del olvido al que los echaran los ciudadanos, son los panistas, como lo deja entrever el que no haya “prendido” la elección interna que tienen en puerta para elegir a su próximo dirigente estatal, si toma en cuanta que ya será el venidero “dormingo” y ni con eso han logrado llamar la atención. ¿Cómo la ven?

De ahí que sea un reflejo de que siguen pagando el precio de los excesos en los que cayeran durante el pasado sexenio del Padre$i$mo, por las corruptelas que les imputaran a muchos de los ex funcionarios emanados del PAN y que el mismo partido solapara, de ahí el porque “les fuera como en feria” en las urnas, en la pasada elección del 1 de julio, al no ganar casi nada, por lo que así estuvo su derrota.

Es por lo que ahora los panuchos ya no sean noticia, ni siquiera con esa contienda interna en la que están enfrascados desde hace varias semanas, teniendo como contendientes a Jesús Ramón Díaz Beltrán, al que identifican con el grupo del ex candidato a gobernador, Javier Gándara; en tanto que en la otra esquina está el ex secretario de Seguridad, Ernesto Munro, dizque de la cuadra de los padre$i$ta$. Así el dato.

Si se analiza que lejos de aprovechar para reinventarse con ese cambio de estafeta en Acción Nacional, más bien terminaron de restarle credibilidad, al todo pintar para que sea más de lo mismo, como lo prueba el que Munro Palacio ni tan sólo la haya despistado, al de inicio haber llevado como su segundo de abordo a Agustín Rodríguez, el ex Particular del encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés. ¡Glúp!

Razón por la cual es que se diga que al que le ven más posibilidades de ganar para dirigir al panismo, es a Díaz Beltrán, que si bien es un joven sin pedigrí de ningún tipo, pero al menos se ve que no está tan maleado, y sí preparado, por venir desde abajo y “picando piedra”, aunque el único pero que le ponen, es que ha sido piloteado por el gandarismo, de ahí que se crea que es al que le debe su nominación.

Correo electrónico: [email protected]