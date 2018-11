Sherlyn y Paco Zea no compartían los mismos sueños, revelan

Sherlyn anunció su rompimiento amoroso con el conductor Francisco Zea y aunque en su momento no dio a conocer la causa de la ruptura, ofreció detalles que los llevaron al quiebre.

De acuerdo con la actriz, ella desea tener hijos, pero la familia que ya acompaña al conductor le habría hecho pensar si podía compartir su sueño con él.

“Está bien padre tener la firmeza de decir ‘esto no es lo que me hace feliz, esto no es lo que estoy soñando y este futuro no es el que quiero para mí’. Si yo no he tenido hijos y sueño con tenerlos y sueño con tal, pero ya tienes unos más grandes, de pronto los caminos van para otro lado”, dijo.

Por ahora la actriz se encuentra tanquila y en el inicio de una relación con el vocalista de Río Roma, José Luis.

Fuente: SDP noticias