Descarta Novaro recorte de presupuesto en Imcine

La realizadora y próxima directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, dijo que es poco viable la propuesta de recortar los estímulos a la producción cinematográfica

María Novaro, realizadora y próxima directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), dijo que es poco viable la propuesta de recortar los estímulos a la producción cinematográfica.

Novaro aseguró que no va a prosperar la reforma de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que busca reducir el estímulo fiscal sobre la producción cinematográfica mexicana, vigente desde 2006 y el cual es conocido como Eficine.

“No es aceptable, creo que debemos ser cuidadosos cuando no conocemos las historias de las cosas que se han logrado en Eficine, que es algo que la comunidad logró para financiar su cine y potencializarlo, y gracias a eso hay números saludables de producción”, apuntó Novaro.

La creadora de cintas como “Danzón” y “Las Buenas Hierbas” indicó que no se puede cerrar lo que se ha logrado durante tantos años y mucho menos con un razonamiento tan ignorante.

“Decir que todas las artes deben de estar representadas y dividir de manera igual los recursos no se puede, además la industria fílmica da sustento a cientos de familias y se ha convertido en un sector económico poderoso y ha crecido económicamente en el país.

“No debemos parar algo que está creciendo y hemos metido varios escritos para que sepan de lo que están hablando, porque creo no están bien enterados, pero esta iniciativa no va prosperar”, reiteró Novaro, quien tomará el cargo a partir del 1 de diciembre, para el siguiente sexenio.

Señaló que no tiene miedo de estar al frente de la institución ya que tiene el firme propósito de construir.

“Viene una cuarta transformación y es el momento de cancelar muchas cosas y estoy orgullosa de que se confíe en mí. El cine tiene que volver a ser colectivo, no basta con que crezca la producción y los reconocimientos internacionales. Esta industria tiene que representar algo para los mexicanos y la gente de todas las regiones tiene que verse reflejada en las historias.

“Estoy en buen momento porque hay una producción cinematográfica muy buena y estoy emocionada con la idea de que por la vía audiovisual dialoguemos”, explicó la funcionaria.

Sobre los acuerdos para impulsar proyectos de serie, señaló que se encuentran en revisión, pues no dieron el éxito esperado.