¿Por qué tengo infecciones urinarias tan seguido?

Ir al baño me causa “terror”, y, ¿cómo no va ser así? Si el orinar me provoca ardor y dolor…Todo por las infecciones urinarias que, sin saber por qué, se han hecho recurrentes. Podría decir que sufro de infección de las vías urinarias crónicas.

¿Existe alguna explicación?

Para empezar, a esta aparición continua de infecciones urinarias también se le conoce como Cistitis Crónica, y ocurre cuando “una bacteria ingresa a la uretra durante las relaciones sexuales, hay piedras en los riñones o hay cambios en los niveles de estrógenos, principalmente en la menopausi”, describe Mayo Clinic.

¿Cómo saber si sufro infecciones urinarias frecuentes?