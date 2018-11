Moderniza IMSS más de la mitad de salas quirúrgicas

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, Miguel Jiménez Llamas, reconoció la labor del área de Afiliación y Cobranza, liderada por Leonardo Encinas López, ya que la recaudación ha permitido obtener ingresos extras como estímulo.

El representante federal, en reunión con los subdelegados de la Delegación Sonora, destacó que lograr un superávit en 2016 mayor a los 90 millones de pesos les dio acceso a un estímulo por el orden de 12 millones de pesos, con los que se realizó la remodelación total de nueve quirófanos en los diversos hospitales.

“La delegación tenía ocho años o más que no veía un superávit en los ingresos, fue hasta el año 2016 cuando gracias a su labor se tuvo una suma de 90 millones de pesos, que nos dieron 12 millones en recursos del estímulo al ingreso y que nos permitió hacer varias cosas”, subrayó.

Los quirófanos modernizados se encuentran en el Hospital General de Sub Zona No. 7 de Huatabampo, el número 54 de Empalme, el número seis de la Costa de Hermosillo, el Hospital General de Zona Número dos de Hermosillo, el número tres de Navojoa, el número ocho de Caborca, el Hospital General de Sub Zona número nueve de Puerto Peñasco y el Hospital de Gineco-Pediatría de Hermosillo.

El representante federal resaltó que estos logros se han alcanzado gracias al apoyo del Director General del Seguro Social, Tuffic Miguel Ortega, quien impulsa en todos los niveles, servicios de calidad y calidez para quienes acuden al IMSS en Sonora por alguna atención médica.

Jiménez Llamas enfatizó que con esos recursos se logró la modernización, primero, de nueve salas quirúrgicas, se hicieron otras obras en las áreas más concurridas por la derechohabiencia, entre consultorios y baños públicos dentro de diversos hospitales.

“En el año 2017 se logró tener un ingreso mayor al de la meta por más de 160 millones de pesos, donde obtuvimos en recursos del estímulo al ingreso 23 millones de pesos, los cuales se aplicaron en la modernización de 14 quirófanos, que sumados a los nueve nos permitió modernizar más de la mitad de las salas quirúrgicas que existen en el Seguro Social en Sonora”, precisó.