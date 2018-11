Matthew McConaughey quería protagonizar Titanic

Matthew McConaughey se quedó con ganas de dar vida a Jack Dawson, quien vivió un tórrido romance pero con terrible final en la romántica película Titanic. Como sabrás el papel lo hizo suyo Leonardo DiCaprio.

“Fui y audición. Lo quería”, reveló el actor a The Hollywood Reporter durante su paso por la alfombra roja de los Premios Chatter.

“Hice una audición con Kate Winslet. Fue una buena audición. Me alejé de allí bastante seguro de que lo tenía. Yo no entiendo. Nunca me ofrecieron eso…Fue una oferta que no vino a mí”, finalizó.

Titanic es una de las películas más vistas. Se estrenó en 1997 y hasta el momento ha recaudado 2,186 millones de dólares.

Fuente: SDP noticias