Empata el Tri Sub-20 ante Jamaica y avanza en el Premundial

Este resultado le permite a México mantenerse en la primera posición debido a su monumental diferencia de goles

Un buen susto le sacó Jamaica al Tricolor en el Premundial Sub-20, aunque no pasó de eso y México tiene en sus manos la calificación.

El 2-2 registrado en la Jornada 3 del torneo le permite a México mantenerse en la primera posición gracias a su monumental diferencia de goles, esa que le daría el pase a la Segunda Fase.

El Tri tiene una diferencia de +11 y los caribeños de +4. Un partido ríspido, que tuvo un conato de bronca en la recta final del y uno tras el silbatazo. Diego Lainez fue clave para la Selección Nacional al poner el centro del primer tanto y provocar un penal, pero en el guion del encuentro no estaba considerado tanto dramatismo.

Los verdes avisaron en el primer tiempo mediante tres disparos de Adrián Lozano, uno de los cuales exigió a fondo al guardameta, pero no fue sino hasta que Lainez hizo gala de su habilidad que se pudo romper el cerrojo gracias al remate de Daniel López, al 20′, desviado por Brown. En el complemento el árbitro no sancionó un penal en contra de los caribeños.

Pero Jamaica puso a sufrir al Tri cuando Jibbison metió un violento disparo, raso, al 60′.

Entonces apareció Lainez nuevamente y gracias a esa gala de habilidad provocó el penal, mismo que fue cobrado por el goleador José Juan Macías, un tiro abajo al poste derecho.

Pero Jamaica se negó a morir y al 70′ Magee se mandó un golazo, al guardar la pelota al ángulo superior derecho, un zurdazo espectacular que puso a temblar al técnico Diego Ramírez y compañía.

A la segunda Fase, en la que se define la clasificación, sólo avanza el líder del sector. México y Jamaica están empatados en 7 puntos, así que ahora será la diferencia de goles la que marcara al clasificado del Sector B, y en ese tenor el Tri lleva una gran ventaja.

El jueves México se mide a Granada y el sábado a Aruba.