Destaca Sonora en aplicación de tamiz auditivo

Al tener un 93.7 por ciento de cobertura en pruebas de tamiz auditivo neonatal, Sonora ocupa el tercer lugar nacional en su aplicación, resaltó Ana Cecilia Ballesteros.

La responsable estatal del programa de Tamiz Auditivo de la Secretaría de Salud en el estado informó que han beneficiado a más de siete mil 969 paciente en lo que va del año.

Explicó que la prueba es una herramienta básica e importante para la detección oportuna de sordera, con la que se permite además iniciar un tratamiento temprano, con mejores y más rápidos resultados.

Se realiza de forma gratuita a todo niño que nace en unidades médicas de la Secretaría de Salud, luego de la revisión de rutina efectuada por el pediatra, preferentemente antes de ser dado de alta.

“La prueba se realiza a través de un aparato tecnológico que incluye una sonda auditiva que se le pone al niño en el oído y emite una señal que llega al cerebro, llegando la respuesta a este artefacto eléctrico indicando si escucha o no”, apuntó.

La funcionaria estatal añadió que tres de cada mil bebés recién nacidos en México presentan sordera, ante ello dijo, la aplicación del Tamiz Auditivo es de suma importancia para su detección temprana.

Se recomienda, indicó, realizar el estudio en los primeros días de nacido del bebé o antes de los 28 días de vida. Agregó que es obligatorio, ya que está en la Norma Oficial Mexicana y se registra en la Cartilla de Vacunación.

“Los padres de familia deben estar alertas ante signos que pudieran representar un problema de audición en sus hijos como: si un bebé en sus primeros 30 días de vida no se asusta ante un ruido fuerte, antes de los tres meses no reconoce la voz de sus papás o si a los seis meses de edad no reacciona cuando se le llama por su nombre”, subrayó.

Las unidades en los que se efectúa la prueba son: Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón; así también en los Hospitales Generales de Ures, Moctezuma, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Nogales, Cananea, Álamos y Santa Ana.