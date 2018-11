Vídeo El primer vídeo 8K desde la EEI

La Agencia Espacial Europea y la NASA dieron a conocer el primer video 8K de ultra alta definición de astronautas que viven, trabajan y realizan investigaciones en la Estación Espacial Internacional.

Las imágenes se pudieron captar gracias a una serie de cámaras de alta definición enviadas recientemente. Entre ella está la cámara Helium 8K de RED que puede disparar a resoluciones que van desde HDTV convencional hasta 8K es decir en 8192 x 4320 pixeles.

El gerente de comunicaciones del Programa de la Estación Espacial Internacional en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Dylan Mathis, aseguró que gracias a esta nueva tecnología se pueden apreciar más detalles que nunca.

La cámara RED se utilizó en la trilogía ‘The Hobbit’, ‘Guardians of the Galaxy Volume 2’ y series como ‘Stranger Things’, ‘Maniac’ y ‘Lost in Space’.