Trump usa la Caravana Migrante para política electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está usando la Caravana Migrante para fines políticos-electorales, acusó su antecesor Barack Obama.

“Nos dicen que es una amenaza más grave para los Estados Unidos, son un montón de refugiados pobres, empobrecidos, sin dinero, hambrientos a mil 500 kilómetros de distancia”, dijo Obama, durante un discurso ante el Partido Demócrata.

De acuerdo con Notimex, el discurso fue enfocado en meter a los demócratas en la discusión, que han desestimado el tema, y se han enfocado en la reforma de salud para llevar su mensaje a los electores.

“Un presidente no es quien decide por sí mismo quién es un ciudadano estadounidense, y quién no. Así no es como la constitución de los Estados Unidos funciona. Así no es como la declaración de los derechos funciona”, comentó Obama a simpatizantes en Florida.

