Toman policías inconformes la Comandancia

Más de 100 policías sacaron a empujones al encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, Jesús Pérez Abarca, y tomaron las instalaciones.

De acuerdo con la Agencia Quadratín, los policías iniciaron un paro de labores por supuestos malos tratos.

Mencionaron que el jefe policial trató de obligarlos a realizar operativos contra la delincuencia organizada en una función que no les compete, además de que acusaron que no cuentan con el equipo necesario.

La manifestación de los policías inició esta mañana y, al no llegar a un acuerdo con los elementos, Pérez Abarca subió a sus oficinas en el tercer nivel del edificio.

Sin embargo, los elementos entraron al edificio y lo sacaron a empujones hasta la calle. Lo mismo le había ocurrido a Pérez Abarca en Cuautla, Morelos, donde policías municipales lo expulsaron también de sus instalaciones.

Luego de las protestas en su contra, el mando de Cancún subió a una camioneta blanca y se retiró.

Por otra parte, la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) –Mara Lezama– aseguró que Pérez Abarca seguirá en su cargo, y prometió que se analizará la situación jurídica y de inconformidad de los policías.