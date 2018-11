Thank U, Next: Ariana Grande le canta a sus ex novios

Próximamente, Ariana Grande estará estrenando álbum, mientras tanto está lanzando la primera canción.

El tema se llama Thank U, Next y está dedicado a todos sus exnovios, que a decir verdad no sabemos de cuántos hombres se trata.

No obstante, tenemos claro que el tema es un “golpe” directo a Big Sean, Ricky Alvarez, el difunto Mac Miller y su exprometido Pete Davidson.

“Pensé que terminaría con Sean, pero no fue un partido. / Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora escucho y me río. / Incluso casi me casé, y para Pete, estoy muy agradecida / Ojalá podría decir: ‘Gracias’ a Malcolm porque fue un ángel”.

Disfruta:

Fuente: SDP noticias