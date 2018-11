Frena Gallos aspiraciones de Santos

Los Gallos frenaron al Santos en seco y le impidieron que se adueñara del liderato

El cuadro dirigido por Rafael Puente del Río jugó de manera inspirada para vencer por 2-1 a los Guerreros y con este triunfo meterse de lleno a la pelea por alcanzar un lugar para la Fase Final.

El conjunto de la Comarca venía con una racha de seis encuentros sin conocer la derrota y durante toda la semana mostró su confianza en mantener este buen paso, pues nunca imaginó que se iba a topar a un equipo que jugó a tope. Con este resultado no le echó a perder la fiesta a Cruz Azul, que se quedó como líder.

Alexis Pérez abrió la cuenta al minuto 17, al marcar con un certero cabezazo el 1-0, luego de un tiro de esquina que cobró Camilo Sanvezzo.

A partir de ahí no le prestaron el balón a Santos, manejaron gran parte del primer tiempo con gran solvencia sin dejar que el cuadro visitante pudiera meterse de nuevo en el encuentro.

Fue hasta el complemento cuando los pupilos de Salvador Reyes mostraron otra actitud, pues se lanzaron al frente con todo y los primeros 10 minutos bombardearon el arco de Tiago Volpi.

Justo cuando sentían que estaban más cerca de encontrar el empate, al 60′, llegó Daniel Alberto Villalva, quien disparo en el área penal para poner el 2-0, con el que le bajaron los humos al cuadro de la Comarca, que tardó en poder digerir esta nueva anotación.

Reyes realizó algunos ajustes esperando que su equipo pudiera reaccionar en el terreno de juego.

Al 88′, Jonathan Rodríguez se llevó a dos de sus marcadores para poner el 2-1 con el que buscaban el empate de último minuto, que finalmente no llegó, y hasta el técnico de los Gallos terminó suspirando y dando gracias a Dios, por la presión que ya comenzaba a mermarlos.

Santos se quedó con 28 puntos en el tercer lugar de la tabla general y el cuadro de Querétaro se puso la décima posición al llegar a 22.