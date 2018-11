Enviará AMLO proyecto contra reforma educativa

El presidente electo de México, se reunió con diputados y senadores de Morena, PT y PES en donde prometió que no habrá gasolinazos y aumentará los salarios

Reunido con diputados y senadores de Morena, PT y PES, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que será el Ejecutivo quien presentará la iniciativa para derogar la reforma educativa.

Luego de que los coordinadores parlamentarios de Morena, el diputado Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal, enunciaran las iniciativas que se procesarán a partir de la próxima semana, el tabasqueño dijo que el proyecto para derogar esa reforma correrá a su cargo.

“Yo quiero presentarles la abrogación, derogación o cancelación de la mal llamada reforma educativa. Quiero presentarles una reforma para la mejora de los salarios.

“Ya ustedes lo han presentado todo, le tienen que dejar algo al Ejecutivo”, bromeó.

El Mandatario electo también prometió que no habrá gasolinazos en su administración ni subirán el gas, el diésel y las tarifas eléctricas ni aumentarán los impuestos.

“En poco tiempo los diputados van a tener en sus manos el proyecto del presupuesto. Les adelanto la Ley de Ingresos: no va a haber aumentos de impuestos en términos reales, impuestos nuevos. No van a haber gasolinazos. No van a aumentar en términos reales la luz, el gas, el diésel, las gasolinas”, ofreció.

López Obrador expresó su intención de asestar una “cachetada con guante blanco a la política neoliberal” para que no haya más aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación.

Además, prometió el otorgamiento de diez millones de becas para estudiantes.

“Se va a apoyar mucho a la gente. Lo que se va a destinar al bienestar del pueblo es lo que nunca se ha destinado en toda la historia: le vamos a dar atención a todos, pero le vamos a dar preferencia a los pobres, a los humildes”, afirmó.

El Mandatario electo aseguró que ya no habrá una partida de “moches” entre los diputados.

Por lo pronto, encargó a los legisladores la debida colaboración para empujar las iniciativas que, dijo, darán pie a la cuarta transformación.

“Les pido apoyo, colaboración, para que cumplamos todos con el pueblo de México”, remató.

Los proyectos de ley abarcan la Ley de Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Bienestar, entre otros.

Los coordinadores ofrecieron al Presidente el debido acompañamiento, aunque buscando consensos y escuchando todas las voces.