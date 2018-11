Ojalá que los legisladores panistas y priistas de Morena voten a favor del pueblo

Qué Dios nos agarre confesados con el nuevo Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que los senadores y diputados federales no le sigan el juego aprobando todas las iniciativas, que antes de votar piensen en México y los mexicanos. También será muy importante el trabajo que en Congreso de la Unión realicen las minorías del PAN y PRI. Creo que los legisladores de oposición a la “izquierda” serán parte fundamental en los primeros tres años.

Muchos diputados y senadores del PAN y PRI, que se fueron a las filas del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), no votarán en contra de sus principios, votando en contra de algunas de las iniciativas del presidente López Obrador. Esa sería una buena decisión que beneficiaría a la mayoría de los mexicanos. Con la cancelación de la construcción del aeropuerto se perderán miles de millones de pesos en un pueblo que ese está muriendo de hambre.

Eso le vale al próximo presidente, porque primero están sus locuras y después el pueblo. A medida que vaya pasando el tiempo, los seguidores de López Obrador irán disminuyendo al ver que las inversiones de alejen de nuestro país al no haber seguridad. Tengo la impresión de que AMLO no le hace caso a nadie, porque me supongo que tiene buenos asesores financieros. Ojalá me equivoque, pero con lo poco que ha mostrado el presidente electo, basta para pensar lo peor.

Los cambios en la administración pública, tienen que ser para bien del pueblo de México, al menos que veamos el ahorro de algunos miles de millones de pesos. Porque no solo se debe de buscar el cambio de nombre de las secretarías, sino también, evitar el derroche de dinero. Lo dudo que termine con la corrupción, como lo ha mencionado millones de veces, más bien creo que habrá nuevos ricos cada tres y seis años, como siempre ha sido. Si hay cambios, qué bien para todos.

Sonora a la vanguardia en tecnología e innovación: gobernadora Claudia Pavlovich

Sonora es un estado que siempre va a la vanguardia, es por eso que debemos impulsar la innovación y las nuevas tecnologías, para generar más y mejores empleos, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al instalar y tomar protesta a los integrantes del Consejo Consultivo del Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT).

Al reunirse con miembros de los sectores académico y empresarial, la gobernadora Pavlovich aseguró que con el proyecto del PIAT buscan capitalizar lo mejor que tiene Sonora en materia de ingeniería, logística y educación Superior, con el sector privado y actores internacionales.

“Estoy muy contenta que ustedes formen parte de este Consejo, esta idea, que era una idea al principio, un sueño quizás, era importante que lo realizáramos en esta etapa, y que Sonora pasara de ser la industria de la manufactura a ser una industria del conocimiento, de las ideas, de la innovación”, expresó.

El PIAT promete ser un lugar privilegiado para el desarrollo tecnológico, señaló la mandataria estatal, y hasta el momento, ya son 17 empresas y seis instituciones de educación Superior como la Universidad de Sonora, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Arizona y la Arizona State University, además de otras dos universidades de Nuevo México y Texas, las que buscan generar proyectos en el parque de innovación.

Para que el PIAT sea una realidad, dijo, se requiere que este Consejo Consultivo cuide, audite y verifique que mantenga su curso con obras y promoción; y con la trayectoria que tienen sus integrantes, agregó, han comprobado con creces su interés en el real avance tecnológico y empresarial de Sonora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

