Denuncian desaparición de maestra en Sinaloa

Aida Rodríguez Campaña fue vista por última vez el 1 de noviembre

El 1 de noviembre, la maestra Aída Rodríguez Campaña salió de su casa. Iba rumbo a la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo, en Sinaloa, para dar clases en el plantel 28 del Colegio de Bachilleres, pero no llegó.

María Cristina, su hermana, narró que Aída tenía cuatro días con una actitud tensa, después de discutir con su ex pareja.

“Ella salió muy irritada, salió muy mal, por eso nosotros pensamos que había algo con esta persona, pero hasta ahí supimos. Ya para allá de las 06:40 dejamos de saber de su estado y no contestaba el teléfono”, dijo.

Sus familiares insistieron en llamarle, pero no respondió mensajes o llamadas.

“Mi sobrina le marcó a la 1 de la tarde y en seco le mandó a buzón y la última conexión a las cinco y media”, señaló.

El Colegio de Bachilleres condenó, a través de un comunicado, la desaparición de la maestra y aseguró que hay disposición para otorgar cualquier tipo de información relacionada con la docente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio que se ratificó por la familia.

María Cristina dijo que se asignó un grupo de policías investigadores para la búsqueda, quienes iniciaron con la observación de grabaciones de videovigilancia.

“Hasta ahorita no sabemos si llegó o no porque siguen viendo las cámaras que va siguiendo los caminos. En eso estaba y en ese proceso está, esperando respuestas, pero se nos dice que esperemos porque van a ver punto por punto porque no es exacto lo que tienen que dar”, indicó.

Sin embargo, para la familia de la maestra, la desaparición apunta a un crimen relacionado con su ex pareja, según información que recabaron con familiares que viven en otros estados, quienes platicaron con Aída sobre amenazas en su contra.

“Él según dice y presume que está en el otro lado, pero no es cierto, él está aquí. Él la tiene porque hay capturas –de pantalla de teléfono- en donde la tiene amenazada, hay capturas de todo eso. Hay personas que tienen capturas que la amenazó hace tres meses”, expresó.

El caso fue retomado también por grupos de familiares de personas desaparecidas en Sinaloa, quienes comenzaron una campaña en redes sociales para localizar a la maestra.