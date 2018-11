Caravana migrante no es una amenaza para EU: Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama lamentó este domingo que el Partido Republicano infunda miedo con las caravanas de centroamericanos dirigiéndose a la frontera sur del país, sólo para ganar simpatías a unos días de la elección intermedia.

“Todos los candidatos republicanos tratan de infundir el miedo en los electores y para ello utilizan la supuesta amenaza de la caravana de migrantes pobres y descalzos, de refugiados que se encuentran a mil millas de distancia (de la frontera). ¿En serio son una amenaza?”, cuestionó durante un mitin.

“Además utilizan a nuestras tropas para una jugarreta política en la frontera, algo que por ley está prohibido”, agregó entre aplausos del público.

“Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, donde hay gente que utiliza la mentira porque, desafortunadamente, a veces funciona”, expresó, y agregó que “cuando las palabras no significan nada, cuando la gente puede decir falsas verdades, en realidad, lo opuesto de la verdad, y no hay consecuencias, la democracia no puede funcionar, las sociedades no funcionan”.

El Partido Demócrata apunta a ganar la mayoría de la Cámara de Representantes (cámara baja) en la elección de este 6 de noviembre, pero los republicanos podrían retener el Senado.