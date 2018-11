Amarra Cruz Azul su lugar en la liguilla

Por el momento los Cementeros se mantienen en liderato con 30 puntos

Cruz Azul amarró su pase a la Liguilla y no dejó dudas esta tarde en el Estadio Olímpico al imponer su ritmo y condiciones para vencer 2-1 los Pumas, que siguen sin hacer que la casa pese en este torneo.

Por más que los universitarios salieron a velocidad y con propuesta ofensiva desde los primeros minutos, los azules fueron más certeros.

Al minuto 15 abrió el marcador Édgar Méndez, quien no perdonó para vencer a Alfredo Saldívar con un remate con la cabeza.

Este gol tempranero y la falta de contundencia de los atacantes de casa obligaron a un ajuste antes de irse al descanso de medio tiempo.

El técnico David Patiño mandó a Matías Alustiza al 31′ a la cancha en sustitución de Alan Mendoza, a quien le ganó el salto el delantero español.

Pumas buscó por todos los medios hacer daño, pero no encontró la forma de vencer al arquero “Chuy” Corona.

Al 61′ invalidaron un gol a Martín Cauteruccio por fuera de lugar.

Andrés Rentería apenas tenía unos minutos en la cancha cuando puso el 2-0 al 80′, despertando a los auriazules que terminaron por entrar al ritmo de la Máquina.

Al 85′, Pumas respondió con un gol de Luis Quintana, pero el tiempo se les vino encima y ya no pudieron encontrar el empate ni tampoco aprovechar que Cruz Azul se quedó con 10 hombres por la expulsión de Adrián Aldrete al 90′.