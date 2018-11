Reconocen a Del Toro en LA

El director mexicano llamó a la tolerancia sobre todo en una época en la que la discriminación está incentivada por mensajes de odio

Guillermo del Toro recibió un homenaje por parte del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), durante su discurso agradeció el reconocimiento, en especial por los tiempos en los que la comunidad latina está viviendo en Estados Unidos.

“Tengo que creer que este tributo no es accidental y llega en un momento en el que mi raza está siendo vilipendiada y están intentando que desaparezcan tanto mi país como mi comunidad a través de ciertas leyes”, señaló Guillermo del Toro.

“Somos los marginados, los extraños, pero aquí estamos llenos de esperanza”, agregó el ganador del Óscar Mejor Director por La Forma del Agua en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Ante una audiencia de 650 espectadores que se dieron cita en uno de los salones del museo, entre ellos Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Salma Hayek, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jared Leto, Will Ferrell, Damien Chazelle, Lana del Rey o Miranda Kerr, del Toro hizo hincapié en el poder de las historias.

“Necesitamos entender quiénes somos en este mundo y cuál es nuestra razón de ser aquí. Para eso tenemos el arte, y el arte nos puede curar como sociedad. Necesitamos las historias más que nunca”, indicó el de Guadalajara, quien rechazó los discursos en la sociedad que únicamente hablan de blancos o negros”.

Del Toro llamó a ser valientes y polícromos y mencionó que la belleza del arte radica en las diferencias, aunque hoy hay discursos de odio en los que dicen que son irreconciliables.

“La semejanza es la locura, la diferencia es la cordura … Si vamos a sobrevivir como especie, el secreto para ello reposa en los ojos de un extraño y en las historias que ellos tienen que contar”, finalizó entre aplausos.

Eva Chow, administradora del museo y copresidenta de la gala junto a Leonardo DiCaprio, dijeron a EFE que del Toro es uno de los artistas internacionales más creativos que existen.

Por su parte, Michael Govan, director ejecutivo de LACMA, destacó del cineasta su enorme destreza para desdibujar los límites entre el tiempo y el espacio, la historia y la ficción, y la naturaleza de la fantasía.

El museo recaudó durante la ceremonia la cifra récord de 4,5 millones de dólares, que irán a parar a una iniciativa de la organización destinada a que el cine tenga un mayor peso en su programación.

Además, esa cantidad ayudará a financiar exposiciones y obras que exploran la intersección del arte y el cine.

En agosto de 2016, LACMA estrenó la exposición “At Home with Monsters”, la primera retrospectiva organizada por un museo sobre el cineasta, que detallaba el proceso creativo de del Toro a través de elementos de sus películas, apuntes de sus cuadernos y unos 500 objetos personales.

La muestra analizaba, además, sus obsesiones victorianas (Charles Dickens), su gusto por la magia, la alquimia y lo oculto (H.P. Lovecraft), su amor por las películas, los cómics y la cultura popular, y su fascinación por Frankenstein, ya que del Toro se identificaba con el estado de alienación de esa criatura.