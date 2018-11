Arrasa Camila Cabello en los EMA´s

La cantante obtuvo premios al Mejor Video, Mejor Canción, Mejor Artista y el de Mejor Artista Estadounidense

Camila Cabello conquistó la entrega de premios MTV Europe Music Awards que se celebró este domingo en Bilbao, España, al recibir 4 galardones: Mejor Video y Mejor Canción por “Havana”, además se llevó el de Mejor Artista, y el de Mejor Artista Estadounidense.

La cantante británica Dua Lipa se alzó con el premio a Mejor Artista Pop, mientras que Nicki Minaj es la Mejor Artista Hip Hop, superando a Drake o Eminem con los que competía en la categoría. 5 Seconds of Summer fue galardonado como Mejor Artista Rock.

El mejor Acto en Vivo fue para Shaw Mendes y el Mejor Alternativo se lo llevó Panic! At The Disco. El premio a Artista Revelación fue para Cardi B.

Durante la edición dirigida por la actriz y cantante Hailee Steinfeld, Janet Jackson fue reconocida como Ícono Global.

El dúo mexicano Ha*ash recibió el premio Mejor Artista Latinoamérica Norte.

Camila Cabello ganó como Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Video y Mejor Artista Estadounidense; Mejor Artista Pop – Dua Lipa; Mejor Artista Alternativo, Panic At The Disco!; Mejor Artista Hip Hop, Nicki Minaj; Mejor Artista Música Electrónica , Marshmello y Mejor Artista Rock, 5 Seconds of Summer.

Mejor Actuación en Vivo, Shawn Mendes; Mejor Artista Worldstage, Alessia Cara;

Mejor Artista Revelación, Cardi B; Mejor Artista Push, Grace Vanderwaal; Mejores Looks, Nicki Minaj y Mejores Fans – BTS.