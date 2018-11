Santa Lucía estará en tres años: Samaniego; admite que hay presión por el tiempo

Sergio Samaniego Huerta, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como encargado de la obra de Santa Lucía, explicó que el anteproyecto ejecutivo de las dos pistas del aeropuerto tendría un costo inicial cercano a los 68 mil mdp.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, adelantó que la licitación se lanzará cuando se cuente con el proyecto de obra, que deberá concluirse a la brevedad, para que quede lista en tres años, como ofreció el presidente electo.

En este momento, la cifra cerrada del anteproyecto ronda los 68 mil millones de pesos, “pero es un patrón inicial para tener criterios de juicio en la toma de decisiones de la viabilidad”.

Reconoció que tiene el tiempo limitado para concluir la obra en tres años. “No hay holguras, no hay tiempo para correcciones ni cambios, deberá ser un cronograma muy preciso, en el que se va a tener que hacer simultáneamente muchas cosas y muy precisas”, para cumplir en tiempo y forma.

Alertó que el tiempo de ejecución “corre”, por lo que deberá trabajarse en desarrollar el proyecto a detalle: columnas, pistas, entradas, estacionamientos, tipos de muros, etcétera, para hacer la propuesta a las constructoras, y poder abrir la licitación.

Adelantó que se considera la rehabilitación de dos vías de acceso a Santa Lucía, como es la conexión de la carretera México-Pachuca o avenida Insurgentes hacia la carretera libre, que pasa frente a Santa Lucía, así como la conexión de punto de encuentro de La Venta-Chamapa, el Circuito Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, que confluyen en un punto. “Eso tendrá que habilitarse y luego conectar cinco kilómetros”.

Afirmó que todo esto ya está considerado en las concesiones que se otorgarán. Además, se confinará un carril exclusivo para transporte de conectividad. No podrán transitar ni vehículos particulares ni transporte público.

“Se trata de un transporte que irá de una terminal a la otra, de Santa Lucía a la Ciudad de México, ida y vuelta, para darle agilidad a la conectividad”. Aclaró que por el momento no hay un proyecto para construir una vía de tren que sirva de conexión.

“Lo que tiene que llegar a haber será algún tipo de estructura fija, entiendo que será para autobuses inicialmente y después para tren, pero eso no se ha determinado todavía”.

ENCARGADO SE DESLINDA DEL GRUPO RIOBÓO

Sergio Samaniego Huerta, designado como encargado del proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, aseguró no tener ninguna relación comercial ni laboral con Grupo Riobóo ni con el presidente del conglomerado, el ingeniero José María Riobóo.

En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio, con Pascal Beltrán del Río, Samaniego Huerta insistió en que no es socio de las empresas Riobóo. “Ni socio personal del ingeniero José María Riobóo; no dependo de ellos, no recibo un sueldo de ellos. No tengo contratos laborales permanentes ni recibo honorarios”.

La relación con el ingeniero Riobóo, aclaró, se deriva de una invitación a realizar una valuación a los terrenos de Santa Lucía, para realizar el proyecto que presentaría Morena, y que fue el que ganó la pasada consulta ciudadana. Aclaró que “todo eso fue pro bono. No cobramos ni se suscribió un contrato ni se emitió un documento por ello”.

Consideró que este grupo será el que defina, conforme a su situación legal, si puede participar o no en las licitaciones de la obra del nuevo aeropuerto.

Indicó que no se ha preocupado por revisar la Ley de Obras Públicas que regulan las licitaciones, pero, remarcó, “eso lo debe responder directamente el ingeniero, quien debe estar perfectamente enterado de su condición legal”.