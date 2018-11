Repunta robo de perros en la CDMX

En lo que va del año, la agrupación Pasos Perrunos ha registrado más de 27 casos de robo de caninos perpetrados por los prestadores del servicio

En lo que va del año, la agrupación Pasos Perrunos ha registrado más de 27 casos de robos de perros en la Ciudad de México, donde el ladrón es el cuidador de mascotas, contratado por los dueños de los caninos.

Sólo en siete casos se ha presentado denuncia formal ante el Ministerio Público, en el resto no porque es requisito presentar ante la autoridad judicial un comprobante de propiedad.

“Hay siete casos que han procedido con denuncia y más de 20 que no procedieron porque, al ir a denunciar, las autoridades les piden un documento que avale que el perro o la mascota es de su propiedad, y, al no tener cómo comprobar esto, la denuncia no procede”, expuso en entrevista con Excélsior una activista que pidió el anonimato.

La mayoría de estos casos han sido denunciados y asesorados en puntos y parques considerados como focos rojos en las alcaldías Benito Juárez, Iztapalapa, Coyoacán y Cuauhtémoc.

La activista sostuvo que el delito de robo de animales de compañía cometido a manos de cuidadores que después ofertan principalmente en redes sociales va en aumento.

Autoridades investigan

De 2017 a septiembre de 2018, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina ha iniciado 218 carpetas de Investigación por el delito de robo de animales.

En 2017 se abrieron 125 indagatorias y para 2018, de enero a septiembre, iban 93. El 77 por ciento de los robos cometidos son de perros.

Sin embargo, la dependencia judicial sostuvo que en los primeros nueve meses de 2018 el delito disminuyó 0.8 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado.

Entre enero de 2017 y septiembre de 2018, conforme a las estadísticas proporcionadas por la PGJ capitalina, cinco personas han sido puestas a disposición del MP por robo de animales.

“Se debe tomar en cuenta que en muchos casos se trata de extravío de los animales, y los dueños inician la carpeta de investigación como robo”, justificó la Procuraduría.

Las alcaldías donde más se comete este delito son Benito Juárez, Gustavo A Madero, Iztapalapa, Coyoacán y Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina atiende la problemática del robo de mascotas a través del Programa Brigada de Vigilancia Animal, con base en las facultades que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México le confiere, distribuyendo material informativo en las ferias de seguridad, comités ciudadanos y ferias de seguridad escolar, asimismo, en las entrevistas ciudadanas que, derivado de la atención de denuncias por maltrato, el personal operativo comparte tips para evitar el robo de sus animales de compañía como son:

Evitar atender en sus domicilios a personas que se ostenten como servidores públicos de las instancias involucradas con el bienestar de los animales, sin oficio respectivo de la denuncia en mención, así como las credenciales que las acrediten como tales.

Asimismo, sacar a pasear a sus animales de compañía a los espacios públicos, en el caso de perros, siempre en horarios de mayor afluencia de personas, de preferencia cuando se cuente con la luz de día.