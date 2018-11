Muestra muy buen ánimo “El Loco” Valdés

Familiares descartan que el cómico, quien abandonó el jueves el hospital tras ser ingresado hace unas semanas por deshidratación, sufriera una parálisis

Pese al cáncer que padece, Manuel “El Loco” Valdés tiene tan buen ánimo que hasta bromea sobre su estado de salud y canta, dijo su nieto Iván Valdés.

“Hablé con él y estaba perfectamente bien en su casa, platicando poca madre. Hasta donde me quedé, estaba bien, a menos que haya pasado algo en las últimas dos horas.

“Estaba en perfectas condiciones, de muy buen ánimo, cotorreándome, cantando y haciendo bromas. Andaba de muy buen ánimo y me dijo que andaba en plan Rigo Tovar porque “Rigo es amor”, dijo Valdés ayer.

Descartó que el cómico, quien abandonó el jueves el hospital tras ser ingresado hace unas semanas por deshidratación, sufriera una parálisis.

“Dejé de ver este tipo de programas (de entretenimiento) porque cada pinche susto que me metían. Ahora sólo cuando hablo con él, no le hago caso a nadie más.

“De repente inventan cada pendejada, y también dejé de hacer corajes porque les contestaba a todos y ahora ya hasta me da hueva. Mientras él esté bien, los demás que se chinguen”, agregó.

“El Loco” fue operado en 2017 por un tumor canceroso en la frente, que presentó metástasis en los pulmones, misma que superó.

En septiembre le detectaron otro tumor, del cual se recupera y por el que recibe radioterapia.