Golea Pachuca 6-2 al Necaxa

El equipo hidalguense terminará esta jornada en puestos de Liguilla, luego de la victoria en el Estadio Hidalgo donde no pierde desde la Jornada 3

Tuzos merodea la Fiesta Grande. De la mano de Víctor Guzmán, quien clavó cuatro dianas, e l Pachuca terminará esta jornada en puestos de Liguilla, luego de golear 6-2 al Necaxa en el Estadio Hidalgo, donde no pierde desde la Jornada 3.

Los pupilos de Pako Ayestarán no le tuvieron piedad a los Rayos que recientemente se desprendieron de su estratega Marcelo Michel, pero que ni eso los ha hecho levantar en este Apertura, del que ya están eliminados.

Apenas al minuto 2 Franco Jara abrió la cuenta y la goleada tomó camino al 25 con el primero de los cuatro tantos que el “Pocho” consiguió en el partido, pues al 44′ ya había colgado uno más en la pizarra; en ambos, sólo tuvo que empujar el balón a la red ante la débil marca necaxista.

En el complemento, Pachuca aumentó la ventaja con un penal que fue concedido por el central tras revisar el VAR, tanto que se anotó Jara al 61′.

Necaxa respondió con tanto de Claudio Riaño al 56′, que minutos después volvió a anotar, pero fue invalidado tras la asistencia arbitral.

Guzmán se volvió a encontrar con la red con un zurdazo al 81′ aunque los Rayos no bajaron los brazos y gracias a Brian Fernández maquillaron el resultado final que selló “El Pocho” en tiempo de compensación.

Pachuca llegó a 22 unidades con mejor registro goleador que Morelia, por lo que será octavo al menos que Querétaro logre una goleada de espanto este domingo frente al Santos.