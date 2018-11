Gana más de 120.000 dólares al año vendiendo sus calcetines y zapatillas sin lavar

Roxy Sykes, de 33 años, se dio cuenta de que podía entrar en la industria del fetichismo de pies después de que varias personas le hayan declarado la “belleza” de sus pies.

Roxy, es inversor inmobiliario y decidió configurar su página de Instagram para ver cuán cierto era el interés en sus pies y, luego de alcanzar a más de 10,000 seguidores en un mes, decidió escuchar a sus “fanáticos”.

Es así que Roxy, de Londres, comenzó a vender sus zapatos por 250 dólares y sus calcetines por 25 dólares. Habiendo estado en el negocio durante cuatro años, nuestra emprendedora afirma que puede ganar por mes alrededor de 10.000 dólares.

“Después de que un colega me dijo que tenía los pies hermosos, me convencieron de que abriera una cuenta en las redes sociales para mostrarlos. Pero no fue hasta que empecé a recibir miles de seguidores y mensajes sobre si vendía mis calcetines usados. Ahí me di cuenta que podría beneficiarme con ello”, dice Roxy

“Al principio no mostraba mi cara, solamente mis pies. Y fue muy raro, la gente estaba interesada en mis pies solamente”, agrega.

“Pero cuando comencé a vender, me entusiasmó mucho y me di cuenta que podía ganar dinero vendiendo zapatos y calcetines de vez en cuando”

“Sentía que la gente quería algo mas y comencé a tomar fotos de mis pies, en el trabajo, debajo de la mesa, en un salón de masajes. Es así que se dispararon las preguntas y las ventas de mis calcetines”.

“Fue algo increíble, los pares de zapatos que usaba durante los últimos dos meses se vendían por 250 dólares, y un par de calcetines que usé por un día los vendí por 20 dólares”.

A pesar de que la industria a veces es mal vista y retiene mucho estigma, Roxy afirma que le encanta el entusiasmo que recibe de la gente (y el dinero tambien, sobre todo)

“Nunca he tenido ningún problema para entablar relaciones por lo que hago, y mis amigos y familiares están de acuerdo con ello”, culmina nuestra diva de los pies.

-Amor, que pasa que no dejas calcetines para lavar….

-ehhh… -Nada, nada….

Fuente: insolitonoticias