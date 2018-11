Falla relevo y caen los Charros

Pierden una ventaja de tres carreras en la octava entrada y Tomateros le dieron la vuelta a la pizarra

Los Charros de Jalisco perdieron una ventaja de tres carreras en la octava entrada y cayeron ante Tomateros por 4-3, para empatar la serie en Culiacán.

Desde la primera entrada, la novena de Jalisco estuvo cerca de adelantarse en la pizarra, cuando José Manuel Rodríguez y Japhet Amador conectaron sencillos, pero James Russell cerró la entrada con un fly de Dariel Álvares y dejó a los Charros en las bases.

Erick Rodríguez conectó su primer jonrón de la temporada en el segundo rollo e impulsó a Kevin Medrano hasta home y trajo las primeras dos carreras para el equipo de Roberto Vizcarra.

Will Oliver maniató a los Tomateros desde el arranque. El abridor de los jaliscienses solo permitió un hit en los primeros cuatro rollos y retiró en orden a los peloteros guindas en el tercer y cuarto inning.

Culiacán estuvo cerca de empatar en la quinta entrada: Issmael Salas en tercera base y Ronnier Mustelier en segunda, amenazaron con llegar a la registradora, pero Agustín Murillo capturó un tablazo de Rico Noel y sacó el tercer out del 5-3.

En el sexto rollo, Dariel Álvarez conectó un doblete, que bajó a James Russell de la loma, sin embargo, Yadir Drake encontró los lanzamientos del relevista Gerardo Sánchez e impulsó al Manny Rodríguez.

En seis entradas los Charros ya iban 3-0 arriba en la pizarra.

Oliver salió a la loma en el séptimo rollo, pero el combustible se le agotó después de 94 pitcheos y fue relevado por Luis Iván Rodríguez, quien dejó a dos de Tomateros en las bases y colgó el cero en la séptima baja.

En la octava entrada Dariel Álvarez salió sufrió una lesión muscular y fue relevado por Enrique Osorio, más el infortunio mayor para Jalisco llegó cuando Aaron Kurcz desató el caos en el montículo charro.

Sin out en la pizarra, Kurcz permitió 2 carreras y fue relevado por Felipe González, pero Tomateros completó la remontada con carrera de Issmael Salas. Los locales se fueron arriba en el marcador 4-3 en el marcador.

Casey Coleman subió al montículo tomatero y sentenció la épica guinda para conseguir empatar la serie en Culiacán.