Esmalte de color para pintar tus dientes

Eres de esas personas que suelen llevar todos los colores combinados. Pues ahora podrás hacer por ejemplo que tus dientes coincidan con el color de tus uñas o de tu atuendo.

La nueva coloración para dientes, fue creada por la marca Chrom y consiste en un tinte a base de alcohol. No mancha los dientes, no es permanente, ni tiene sabor, por lo que puedes disfrutar de tu vida diaria mientras te ves diferente.

“Vemos que esta moda se está convirtiendo en algo común. Las personas lo usan en ambientes tan diferentes como un club, o en el lugar de trabajo”, dijo David Silverman, el fundador de la marca Chrom. “Quizás vayas a trabajar con un diente que coincida con el esmalte de uñas o el color de tu cabello”, agrego. (… que así sea, así vendemos mucho…)

La fórmula completa de ingredientes de la pintura dental de Chrom no se ha divulgado por razones de propiedad, pero la compañía insiste en que su producto es “100% seguro” y se puede eliminar fácilmente cepillando los dientes con una pasta de dientes normal.

Sin embargo, los dentistas son reacios a afirmar su seguridad, especialmente sin saber exactamente qué contiene.

“No tengo idea de lo que contiene este producto y de la seguridad a largo plazo. Parece que la compañía no quiere dar los ingredientes por razones propietarias. Desafortunadamente, eso no es suficiente para que yo apruebe este producto, sin saber cuáles son las ramificaciones a largo plazo. Puede ser completamente seguro y puede no serlo “, dijo el Dr. Ramin Tabib (que no tenemos idea quien es, pero está en la fuente de la noticia).

“Si pongo algo como esto sobre mis dientes, que básicamente se ingiere, necesitaría saber qué es exactamente lo que estoy poniendo en mi cuerpo”.

“No recomendaría el uso diario sin un estudio a largo plazo que demuestre su seguridad “, dijo a NY Post el Dr. David Drew, dentista en Woodridge, Nueva York (este tampoco sabemos quién es, pero por lo menos sabemos dónde vive…).

Pero a Chrom no parece preocuparle el escepticismo de los profesionales. De hecho, ya está trabajando en una línea brillante de esmalte dental, que tiene un precio de 20 dólares.

Fuente: insolitonoticias