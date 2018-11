Desestima Ministerio Público amenaza de coronas

Sin embargo, la Fiscalía emitió cerca de media noche un comunicado en el que señala que hubo una confusión y que si se recibió la denuncia

La colocación de coronas fúnebres no fue considerada como una clara amenaza para los agentes por parte de un Ministerio Público, quien no recibió el asunto, reveló el Comisario general de la Policía Municipal de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, quien señaló que el investigador consideró que no había elementos para la denuncia.

“Hay preocupación, estamos brindando la protección debida a los compañeros, porque consideramos como una clara amenaza el hecho, pero nos extraña que para el Ministerio Público no haya sido y no recibió el asunto.

“Debemos hacer un llamado para que pronto tengamos un fiscal en el Estado y que los ministerios públicos se pongan a trabajar; se elaboró el informe policial homologado y se presentaron las evidencias”, expresó.

Campa Lastra precisó que el agente investigador, dijo a quienes intentaban presentar denuncia que se regresaran, que no había evidencias para iniciar indagatoria.

Fue un malentendido: FGJE

Como un malentendido consideró la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) las declaraciones emitidas por el comisario de seguridad pública municipal, Luis Alberto Campa Lastra.

La realidad fue que el agente del ministerio público orientador, perteneciente a la Dirección de atención temprana de la Fiscalía, detectó irregularidades en el informe policíal homologado y solicitó al agente que acudió a entregarlo, corregirlo y volver, sin embargo, el agente no supo explicar a su superior la indicación y éste al comisario, lo que provocó el malentendido.

En un comunicado emitido cerca de la medianoche la FGJE informó que finalmente a las 12:53 horas se recibió de nuevo al agente municipal con el IPH ante el agente del ministerio público de la Fiscalía, mismo informe que dio origen al número único de caso 61811 que se encuentra ya en investigación.

Agrega que Campa Lastra acudió a las instalaciones de la Fiscalía donde fue recibido por Aurelio Cuevas Altamirano, quien se encuentra al frente de la FGJE como encargado de despacho por Ministerio de ley.