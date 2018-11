Consigue Lobos BUAP triunfo ante Xolos

Hacen valer la localía con un doblete de Colin Kazim-Richards, quien por fin demostró sus capacidades en la delantera poblana

Lobos BUAP hizo valer la localía y derrotó 3-1 a los Xolos de Tijuana con un doblete de Colin Kazim-Richards, quien por fin demostró sus capacidades en la delantera poblana.

El ex jugador del Gremio anotó al 31′ y al 50′ para darle forma a la victoria de los dirigidos por Francisco Palencia, que sumaron su cuarto triunfo del torneo.

Primero, Kazim-Richards empujó la pelota en el área chica para vencer a Gibrán Lajud y así abrir el marcador para los licántropos, que perdieron la ventaja después de un cabezazo de José Rivero al 49′.

Pero el ex delantero del Corinthians no esperó mucho para poner nuevamente al frente a los Lobos, luego de rematar un centro de Leonardo Ramos, quien firmó su segunda asistencia de la noche.

Con el marcador a favor, Palencia sacó a Kazim-Richards de la cancha para darle minutos a Mauro Lainez, quien consiguió sentenció el encuentro con un potente disparo en el tiempo de compensación.

En la euforia del festejo, Lainez olvidó una tarjeta amarilla previa y se desprendió de su playera para festejar, por lo que el árbitro Luis Enrique Santander no tuvo más remedio que mostrarle la segunda tarjeta preventiva y expulsarlo.

El triunfo le vale a Lobos BUAP para superar a Xolos en la Tabla General por diferencia de goles y así colocarse en el lugar 14 del Apertura 2018.