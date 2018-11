Amarra el América boleto a la Liguilla

En un duelo entre dos contendientes al título, las Águilas mantuvieron el invicto en el Estadio Azteca, y llegaron a 29 puntos

Los goleadores mexicanos Henry Martín y Alexis Vega alzaron la mano en el 1-1 entre América y Toluca, tras el cual las Águilas aseguraron su participación en la Liguilla.

En un duelo entre dos contendientes al título, las Águilas mantuvieron el invicto en el Estadio Azteca, y llegaron a 29 puntos, con lo que amarraron la clasificación a la Fase por el título, no así su liderato que peligra ante Santos, Cruz Azul y Pumas, que juegan este domingo.

El América prácticamente recibió un gol de vestidor. Pablo Barrientos hizo una pantalla para que el balón le llegara a Luis Quiñones y este filtró la pelota entre Guido Rodríguez y Emanuel Aguilera, justo al movimiento de Alexis Vega, quien no perdonó.

El cuadro azulcrema salió dormido al partido, incluido el siempre seguro Agustín Marchesín, quien falló al echarle vista a un centro de Luis Ángel Mendoza y por poco lo paga caro, de no ser porque la pelota se estrelló en el poste derecho.

Alfredo Talavera fue exigido hasta el 19′, cuando se recostó para desviar un potente disparo de Renato Ibarra y luego ante el remate desviado de Guido Rodríguez.

Fue al 35′ cuando Guido se anticipó en una jugada y abrió la pelota a la derecha para Henry Martín, quien aprovechó la distracción del central Santiago García y con un riflazo venció a Talavera. De paso, el ex de Xolos le dio la razón a Miguel Herrera al alinearlo en lugar de Roger Martínez.

Un partido entre dos de los equipos más goleadores, pero que se neutralizaron. De hecho, el Toluca fue el mandón en el complemento, con mayor posesión de balón e insistencia, buscando dañar a Marche y compañía, como estuvo muy cerca Fernando Tobio en un cabezazo o Luis Quiñones en un tiro desviado.

El VAR hizo su aparición en el Estadio Azteca para revertir la decisión del árbitro Óscar Macías, quien por indicación de su asistente Michel Morales había dado por bueno un gol de Alexis Vega, en fuera de lugar.

Rubens Sambueza poco pudo hacer tras ingresar al 62′. El ex azulcrema esta vez no pudo pegarle a las Águilas, en un duelo que se jugó bajo un intenso aguacero durante los últimos minutos, para arruinar la de por sí maltratada cancha del Estadio Azteca.